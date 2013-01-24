轻巧透气，专为敏感肌肤设计
飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻巧透气，专为敏感肌肤设计
飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。 查看所有优势
轻巧透气，专为敏感肌肤设计
飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻巧透气，专为敏感肌肤设计
飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。 查看所有优势
透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。让宝宝的敏感肌肤清爽透气。
得益于安抚奶嘴的大透气孔设计，有助于空气流动，在安抚的同时让小家伙的敏感肌肤更加干爽。
透气系列挡板轻盈，圆润的弧边设计，呵护宝宝娇嫩肌肤，让宝宝倍感舒适
婴儿知道他们的所爱！我们询问了妈妈们宝宝对我们带纹路的硅胶奶嘴的反应，平均 98% 的妈妈表示她们的宝宝接受飞利浦新安怡 ultra soft 柔软系列 和ultra air 透气系列安抚奶嘴。
这款丝滑亲肤的硅胶安抚奶嘴，让您的小家伙倍感舒适。
对称奶嘴造型，灵巧柔软，主动适应宝宝口腔的内部空间，避免吮吸时对上颚、牙床、牙龈造成的压力 ，有效呵护宝宝的口腔发育。
ultra air 旅行收藏盒可用作消毒锅，您只需加入一些水，将其放入微波炉中即可。然后放心，它是清洁的，可供下次使用。