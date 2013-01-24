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Philips Avent

微波蒸汽消毒锅

SCF271/20
Avent
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    Philips Avent 微波蒸汽消毒锅

    SCF271/20

    方便快捷

    飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅 SCF271/20 设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

    官方建议零售价: ￥258.00

    Philips Avent 微波蒸汽消毒锅

    方便快捷

    飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅 SCF271/20 设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

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    Philips Avent 微波蒸汽消毒锅

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    飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅 SCF271/20 设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

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      便于旅行携带。适合大部分微波炉。

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      飞利浦新安怡微波炉消毒锅适用于市场上大部分微波炉。其小巧的外形使其非常便于携带，无论是隔夜的短途旅行，还是持续多天的出国长途旅行，始终都有消毒奶瓶可用。它还适合用作爷爷奶奶家的备用消毒锅。尺寸：166（高），280（宽），280（长）（毫米）。

      侧面绝热手柄可令盖子闭合牢固

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      微波炉消毒锅侧面带有夹子，握持安全。夹子可紧紧夹住盖子，当您在从微波炉取出消毒锅时，不会轻易流出热水。侧面绝热手柄的设计同样是为了确保隔热，帮助您安全握持消毒锅。

      如不打开器具，其可保持消毒状态长达 24 小时之久

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      可容纳六个飞利浦新安怡奶瓶

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      尽管它外形小巧，但却能够装得下 6 个飞利浦新安怡奶瓶的微波炉消毒锅。多数微波炉消毒锅只能装下 4 个奶瓶，而飞利浦新安怡微波炉消毒锅却能够一次消毒全天使用的奶瓶。它还适用于消毒吸乳器。

      天然蒸汽消毒，消灭 99.9% 的有害细菌

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      消毒可保护您的宝宝免受特别有害的细菌入侵，保持健康的免疫系统。飞利浦新安怡消毒锅的工作温度比洗碗机高，可消杀 99.9% 的有害细菌，只要不开盖，里面的物品便可保持消毒状态长达 24 小时。

      通过天然蒸汽消毒，提供额外保护

      消毒是为了保护您的宝宝不受到牛奶中有害细菌的侵袭，直到他的免疫系统足够强大。飞利浦新安怡消毒锅采用医院的蒸汽消毒方法，整个过程快速、便携、有效，不含化学物质。

      技术规格

      • 技术规格

        消毒时间
        1100-1850 瓦时为 2 分钟，850-1000 瓦时为 4 分钟，500-800 瓦时为 6 分钟
        盛水容量
        200 毫升

      • 重量和尺寸

        重量
        740  克
        尺寸
        166（高），280（宽），280（长）  毫米

      • 原产地

        英国
        Y

      • 包装内物品

        微波蒸汽消毒锅
        1  件
        夹钳
        1  件

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

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