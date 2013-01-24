可容纳六个飞利浦新安怡奶瓶

尽管它外形小巧，但却能够装得下 6 个飞利浦新安怡奶瓶的微波炉消毒锅。多数微波炉消毒锅只能装下 4 个奶瓶，而飞利浦新安怡微波炉消毒锅却能够一次消毒全天使用的奶瓶。它还适用于消毒吸乳器。