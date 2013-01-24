方便而有效的消毒
借助其可调节的尺寸，飞利浦新安怡 3 合 1 电子蒸汽消毒锅在占据较少厨房空间的同时，方便地装纳您需要消毒的物品，不论它是小小的奶嘴，还是满满一篮东西。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
方便而有效的消毒
借助其可调节的尺寸，飞利浦新安怡 3 合 1 电子蒸汽消毒锅在占据较少厨房空间的同时，方便地装纳您需要消毒的物品，不论它是小小的奶嘴，还是满满一篮东西。 查看所有优势
消毒锅的特别模块化设计可让您灵活地放入奶瓶和附件，并轻松进行摆放。放入和取出都非常方便。此外，它占用的厨房空间非常小。
消毒锅使用天然蒸汽对婴儿奶瓶和其他产品进行消毒，可消灭 99.9% 的有害细菌，不使用任何化学物质。确保所有婴儿奶瓶和其他产品均经过消毒处理，让您完全放心。
在不开盖的情况下，消毒锅里面的物品（婴儿奶瓶、吸乳器等）可保持消毒状态长达 24 小时。
消毒周期仅需 6 分钟。此后，消毒锅会自动关闭，为您提供快速体验，让您倍感安全。
一次可对 6 个 330 毫升/11 安士飞利浦新安怡经典系列和自然原生系列奶瓶进行消毒。
采用开放式设计，您可以轻松保持加热板洁净无尘，确保每次均使用清洁蒸汽进行消毒。
消毒锅适合对标准口径和宽口径奶瓶进行消毒。也可用于吸乳器及附件等其他产品。
原产地
包装内物品
功率
发育阶段
材料
重量和尺寸
兼容性
技术规格