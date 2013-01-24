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Philips Avent

3 合 1电子蒸汽奶瓶消毒锅

SCF284/02
Avent
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    Philips Avent 3 合 1电子蒸汽奶瓶消毒锅

    SCF284/02
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    方便而有效的消毒

    借助其可调节的尺寸，飞利浦新安怡 3 合 1 电子蒸汽消毒锅在占据较少厨房空间的同时，方便地装纳您需要消毒的物品，不论它是小小的奶嘴，还是满满一篮东西。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥898.00

    Philips Avent 3 合 1电子蒸汽奶瓶消毒锅

    方便而有效的消毒

    借助其可调节的尺寸，飞利浦新安怡 3 合 1 电子蒸汽消毒锅在占据较少厨房空间的同时，方便地装纳您需要消毒的物品，不论它是小小的奶嘴，还是满满一篮东西。 查看所有优势

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      方便而有效的消毒

      灵活、易于放入

      • 消灭 99.9% 的有害细菌
      • 6 分钟即可消毒完毕
      • 可容纳 6 个飞利浦新安怡奶瓶
      • 可调节 3 合 1 设计
      3 合 1 组合式消毒锅设计

      3 合 1 组合式消毒锅设计

      消毒锅的特别模块化设计可让您灵活地放入奶瓶和附件，并轻松进行摆放。放入和取出都非常方便。此外，它占用的厨房空间非常小。

      天然蒸汽可消灭 99.9% 的有害细菌

      天然蒸汽可消灭 99.9% 的有害细菌

      消毒锅使用天然蒸汽对婴儿奶瓶和其他产品进行消毒，可消灭 99.9% 的有害细菌，不使用任何化学物质。确保所有婴儿奶瓶和其他产品均经过消毒处理，让您完全放心。

      在不开盖的情况下，保持消毒状态长达 24 小时

      在不开盖的情况下，保持消毒状态长达 24 小时

      在不开盖的情况下，消毒锅里面的物品（婴儿奶瓶、吸乳器等）可保持消毒状态长达 24 小时。

      快速周期和自动关熄功能

      快速周期和自动关熄功能

      消毒周期仅需 6 分钟。此后，消毒锅会自动关闭，为您提供快速体验，让您倍感安全。

      宽大设计

      宽大设计

      一次可对 6 个 330 毫升/11 安士飞利浦新安怡经典系列和自然原生系列奶瓶进行消毒。

      易于清洁，安全消毒

      易于清洁，安全消毒

      采用开放式设计，您可以轻松保持加热板洁净无尘，确保每次均使用清洁蒸汽进行消毒。

      可对各种奶瓶、吸乳器及附件进行消毒

      消毒锅适合对标准口径和宽口径奶瓶进行消毒。也可用于吸乳器及附件等其他产品。

      技术规格

      • 原产地

        原产地
        土耳其

      • 包装内物品

        电子蒸汽消毒锅
        1 件
        夹钳
        1  件

      • 功率

        电压
        220  伏

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 材料

        聚丙烯
        Y

      • 重量和尺寸

        尺寸
        290 x 160 x 150（宽 x 深 x 高）  毫米
        重量
        1.5  千克

      • 兼容性

        兼容飞利浦新安怡系列产品
        Y

      • 技术规格

        功耗
        650  瓦
        电压
        50赫兹
        安全分级
        1 级

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