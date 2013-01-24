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Philips Avent

智慧型双边电动吸乳器

SCF294/02
Avent
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  • 专为舒适而设计 专为舒适而设计 专为舒适而设计
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    Philips Avent 智慧型双边电动吸乳器

    SCF294/02

    专为舒适而设计

    我们独特的吸乳器设计有电子存储器，可学习并延续您的个人吸乳节奏，让您轻松控制一切。

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      专为舒适而设计

      源于自然的理念

      柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

      柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

      采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。

      极为舒适，极为高效

      极为舒适，极为高效

      五个柔软的花瓣式按摩器轻柔地伸缩，与可靠的真空泵协同作用。这是为了帮助刺激乳汁流得更快、更自然。

      吸乳更多、更快

      吸乳更多、更快

      事实证明，双侧吸乳可以增加乳汁分泌。双边电动吸乳器是唯一设计为保持两侧同等吸力和控制的吸乳器，这种设计有助于确保较高的吸乳效率。

      一切控制尽在指尖

      一切控制尽在指尖

      控制吸乳器所需的一切都在靠近胸部的位置，因此您可以在一个位置即时、直观地进行调节。

      轻柔，不费劲，方便携带

      轻柔，不费劲，方便携带

      柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌

      吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。

      随意调节吸乳的速度、真空度和节奏 – 没有预设设置

      享受随意调节吸乳速度、真空度和节奏带来的方便 – 您甚至可以将吸乳器设置为匹配宝宝的吮吸节奏。

      技术规格

      • 功率

        电压
        100 - 240  伏

      • 原产地

        英国

      • 包装内物品

        奶瓶架/漏斗盖
        4  件
        母乳储存杯（125 毫升/4 安士）
        2  件
        母乳储存杯（260 毫升/9 安士）
        2  件
        冷胶袋
        4  件
        特柔新生儿奶嘴
        2  件
        无电时使用的手动吸乳部件
        1
        微纤维旅行包
        1  件
        备件
        1  件
        新生儿奶嘴旅行盒
        2  件
        Thinsulate™ 便携包
        2  件
        母乳储存密封垫
        2  件
        双边电动吸乳器
        1  件

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

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