专为舒适而设计
我们的吸乳器设计有电子存储器，可学习并延续您的个人吸乳节奏，让您轻松控制一切。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专为舒适而设计
我们的吸乳器设计有电子存储器，可学习并延续您的个人吸乳节奏，让您轻松控制一切。
专为舒适而设计
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专为舒适而设计
我们的吸乳器设计有电子存储器，可学习并延续您的个人吸乳节奏，让您轻松控制一切。
采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。
五个柔软的花瓣式按摩器轻柔地伸缩，与可靠的真空泵协同作用。这是为了帮助刺激乳汁流得更快、更自然。
事实证明，双侧吸乳可以增加乳汁分泌。双边电动吸乳器是设计为保持两侧同等吸力和控制的吸乳器，这种设计有助于确保较高的吸乳效率。
控制吸乳器所需的一切都在靠近胸部的位置，因此您可以在一个位置即时、直观地进行调节。
吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。
享受随意调节吸乳速度、真空度和节奏带来的方便 – 您甚至可以将吸乳器设置为匹配宝宝的吮吸节奏。
发育阶段
包装内物品
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