专为舒适而设计
飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF302/01 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
专为舒适而设计
飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF302/01 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。
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专为舒适而设计
飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF302/01 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。
采用飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。
电子存储器会自动学习，只需轻触按钮，即会延续您个人的吸乳节奏。
吸乳让宝宝能够随时享受到母乳，即使您不能陪在宝宝身边
除了使用主电源外，此单边电动吸乳器还可用电池电源操作，亦可用作手动吸乳器，具有全面的灵活性。
吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得轻松。
功率
原产地
包装内物品
发育阶段