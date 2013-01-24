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Philips Avent

智慧型单边电动吸乳器

SCF302/01
Avent
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  • 专为舒适而设计 专为舒适而设计 专为舒适而设计
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    Philips Avent 智慧型单边电动吸乳器

    SCF302/01

    专为舒适而设计

    飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF302/01 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。

    官方建议零售价: ￥1,999.00
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    专为舒适而设计

    飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF302/01 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。

    专为舒适而设计

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      专为舒适而设计

      源于自然理念的吸乳器

      柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

      柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

      采用飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。

      记忆并延续您的吸乳节奏

      记忆并延续您的吸乳节奏

      电子存储器会自动学习，只需轻触按钮，即会延续您个人的吸乳节奏。

      乳汁多、自然

      乳汁多、自然

      吸乳让宝宝能够随时享受到母乳，即使您不能陪在宝宝身边

      使用主电源、电池电源或手动方法

      使用主电源、电池电源或手动方法

      除了使用主电源外，此单边电动吸乳器还可用电池电源操作，亦可用作手动吸乳器，具有全面的灵活性。

      柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌

      吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得轻松。

      技术规格

      • 功率

        电压
        100 - 240  伏

      • 原产地

        英国

      • 包装内物品

        电动吸乳器
        1 件
        奶瓶架/漏斗盖
        1  件
        电池组
        1  件
        无电时使用的手动吸乳部件
        1
        备件
        1  件
        母乳储存杯（125 毫升/4 安士）
        1  件
        特柔新生儿奶嘴
        1  件
        新生儿奶嘴旅行盒
        1  件

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

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