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Philips Avent

自然系列双边电动吸乳器

SCF303/01
Avent
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  • 高效吸乳，舒适轻松 高效吸乳，舒适轻松 高效吸乳，舒适轻松
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    Philips Avent 自然系列双边电动吸乳器

    SCF303/01

    高效吸乳，舒适轻松

    我们的吸乳器能够方便快速地高效吸乳，为您带来自然舒适的感受 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00
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      高效吸乳，舒适轻松

      自然韵律科技

      • 随附 4 安士/120 毫升奶瓶
      有节奏的波动技术，就像宝宝的吮吸动作

      有节奏的波动技术，就像宝宝的吮吸动作

      深度模拟宝宝吸乳时自然的吸吮模式，先是快而浅地刺激泌乳，再是慢而深地吸乳，在短时间报销泌乳，促进乳汁分泌。整个吸乳过程吸放节奏均匀，让妈妈吸乳自然舒适高效。

      交替吸乳，节奏均匀

      交替吸乳，节奏均匀

      我们的全新双边电动吸乳器采用交替吸乳模式，而非两侧乳房同时吸乳，提供均匀自然的吸乳节奏。吸乳时，可在一侧乳房休息时对另一侧乳房进行吸乳，有助于呵护乳房。交替吸乳对乳房呵护，有助于获得舒适放松的吸乳体验。

      记忆/暂停功能，可保存您偏爱的设置，停下来休息一下

      记忆/暂停功能，可保存您偏爱的设置，停下来休息一下

      我们的全新双边电动吸乳器旨在提供完全直观易用的体验。如果您在吸乳时需要休息一下，只需按下暂停按钮，之后按开始按钮便可以继续吸乳。自动记忆功能还可让您轻松保存偏爱的设置，始终以适合自己的方式吸乳。记忆功能会始终显示上次所用的强度。您也可以根据需要手动选择强度。

      卫生、安全材料，不含双酚 A

      卫生、安全材料，不含双酚 A

      与母乳接触的所有产品均使用不含双酚 A 的材料制成，完全不含潜在的有害化学物质。吸乳器还采用了特殊设计，让母乳和软管之间没有任何接触。

      耐用马达，强力便携

      耐用马达，强力便携

      我们的吸乳器采用优质材料和精心设计的长效马达，以经久耐用性能为吸乳提供支持。双重电力，支持使用 4 节 AA 电池和电源，让妈妈们可以随时随地吸乳。

      背光设计便于在夜间吸乳，无干扰声

      背光设计便于在夜间吸乳，无干扰声

      背光显示屏，夜间轻松吸乳，不再有烦人或吵闹的吸乳声。我们的全新双边电动吸乳器的所有设置级别均采用静音设计。吸乳器在低噪音级别下工作，无论您选择何种设置，均可随时随地隐蔽吸乳。

      清晰的数字显示屏。轻松选择模式、舒适度及选项

      清晰的数字显示屏。轻松选择模式、舒适度及选项

      我们知道，您想拥有高效易用的吸乳器。正因为如此，我们的全新电动吸乳器配有清晰易读和轻松导航的数字显示屏，还具有直观的花形 LED 指示灯。您可以从刺激模式轻松过渡至吸乳模式，选择对自己来说舒适的真空吸力设置。其还配有计时器，您可以追踪吸乳进程，获得电池电量不足提示。

      自然的吮吸方式，易于结合母乳喂养

      自然的吮吸方式，易于结合母乳喂养

      柔软舒适的按摩垫，轻柔刺激乳汁分泌

      吸乳器的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给您皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。吸乳时，它可以模仿宝宝的吮吸动作，刺激乳汁快速分泌。柔软的按摩垫采用舒适设计，可细心呵护您的乳房。

      优化的吸力级别，提供合适吸力

      我们的全新双边电动吸乳器旨在提供合适的吸力强度。4 种刺激模式任选其一，可刺激乳汁快速分泌，而 4 种吸乳模式则可提供轻松舒适的快速吸乳体验

      轻便设计，随附携带方便的手袋

      市场上小巧轻便的电动吸乳器之一，我们的全新双边电动吸乳器易于携带，适合随时随地使用。尽管手袋外形小巧，但其中的吸乳器具有多种功能，使其成为市场上小巧但性能出色的吸乳器之一。

      技术规格

      • 原产地

        中国
        Y

      • 材料

        奶瓶
        • 不含双酚 A*
        • 聚丙烯
        吸乳器
        • 不含双酚 A*
        • 聚丙烯
        奶嘴
        • 不含双酚 A*
        • 硅橡胶

      • 包装内物品

        乳垫样品包
        2 片日用乳垫
        自然原生系列奶瓶 4 安士
        2 个奶瓶
        母乳储存密封垫
        2  件
        标准护垫
        2  件
        基座包含软管
        1  件
        吸乳器主体
        2  件
        备用隔膜
        1  件
        旅行保护盖
        2  件

      • 吸乳器

        材料
        不含双酚 A*

      • 设计

        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        吸乳器设计
        小巧身形

      • 操作简易

        吸乳器使用
        完全兼容的系列

      • 发育阶段

        阶段
        • 孕期
        • 0 至 6 个月

      • 功能

        有节奏的波动技术
        与宝宝的吮吸动作相似，需时少，乳汁多
        交替吸乳模式
        吸乳舒适，放松
        柔软舒适的按摩垫
        轻柔刺激
        设置
        四档刺激和四档吸乳模式

      Eco passport

      飞利浦 EcoVision 计划所做出的努力得到了道琼斯可持续发展指数成员的认可。我们加入了联合国全球契约，在人权和环境方面列出了 10 项原则。在我们的环保设计过程中，我们使用重点环保领域来展示产品的环保性能。了解下列重点环保领域。 了解我们更多的环保故事

      • PhilipsGreenLogo

      • 包装
        包装是飞利浦的重点环保领域，消费者在购买产品时可以一目了然，但是与产品的材料和能耗相比，其对环境的影响极其有限。

        • 纸板: 281.00  克
        • 塑料: 5.00  克
        • 可回收材料百分比: 53  %

      • 回收
        该重点环保领域包括回收设计和拆分设计。飞利浦在技术和商业允许的情况下，在其产品中采用可回收塑料和其他材料，提升材料的可回收性。

        • 可回收黑色金属: 0  %
        • 可回收有色金属: 0  %
        • 可回收塑料: 0  %

      • 物质
        该重点环保领域旨在消除我们的产品和生产过程相关物质的使用。预防胜于治疗，因此，替代物是 EcoDesign 流程的一部分。

        • 无 PVC: 是的，不包含电源线
        • 无 BFR: Y

      • 重量
        飞利浦将重量看作其 EcoDesign 流程中重点环保领域之一，因为减少材料用量、降低自然资源的使用，可提升运输效率，在产品寿命终点有益于环保。

        • 产品重量: 382.00  克
        • 附件重量: 831.00  克

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      电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

        Eco passport - 我们的环保产品规格概述

        飞利浦关注整个环境和社会，大力支持环保产品。

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