飞利浦 EcoVision 计划所做出的努力得到了道琼斯可持续发展指数成员的认可。我们加入了联合国全球契约，在人权和环境方面列出了 10 项原则。在我们的环保设计过程中，我们使用重点环保领域来展示产品的环保性能。了解下列重点环保领域。 了解我们更多的环保故事
深度模拟宝宝吸乳时自然的吸吮模式，先是快而浅地刺激泌乳，再是慢而深地吸乳，在短时间报销泌乳，促进乳汁分泌。整个吸乳过程吸放节奏均匀，让妈妈吸乳自然舒适高效。
我们的全新双边电动吸乳器采用交替吸乳模式，而非两侧乳房同时吸乳，提供均匀自然的吸乳节奏。吸乳时，可在一侧乳房休息时对另一侧乳房进行吸乳，有助于呵护乳房。交替吸乳对乳房呵护，有助于获得舒适放松的吸乳体验。
我们的全新双边电动吸乳器旨在提供完全直观易用的体验。如果您在吸乳时需要休息一下，只需按下暂停按钮，之后按开始按钮便可以继续吸乳。自动记忆功能还可让您轻松保存偏爱的设置，始终以适合自己的方式吸乳。记忆功能会始终显示上次所用的强度。您也可以根据需要手动选择强度。
与母乳接触的所有产品均使用不含双酚 A 的材料制成，完全不含潜在的有害化学物质。吸乳器还采用了特殊设计，让母乳和软管之间没有任何接触。
我们的吸乳器采用优质材料和精心设计的长效马达，以经久耐用性能为吸乳提供支持。双重电力，支持使用 4 节 AA 电池和电源，让妈妈们可以随时随地吸乳。
背光显示屏，夜间轻松吸乳，不再有烦人或吵闹的吸乳声。我们的全新双边电动吸乳器的所有设置级别均采用静音设计。吸乳器在低噪音级别下工作，无论您选择何种设置，均可随时随地隐蔽吸乳。
我们知道，您想拥有高效易用的吸乳器。正因为如此，我们的全新电动吸乳器配有清晰易读和轻松导航的数字显示屏，还具有直观的花形 LED 指示灯。您可以从刺激模式轻松过渡至吸乳模式，选择对自己来说舒适的真空吸力设置。其还配有计时器，您可以追踪吸乳进程，获得电池电量不足提示。
吸乳器的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给您皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。吸乳时，它可以模仿宝宝的吮吸动作，刺激乳汁快速分泌。柔软的按摩垫采用舒适设计，可细心呵护您的乳房。
我们的全新双边电动吸乳器旨在提供合适的吸力强度。4 种刺激模式任选其一，可刺激乳汁快速分泌，而 4 种吸乳模式则可提供轻松舒适的快速吸乳体验
市场上小巧轻便的电动吸乳器之一，我们的全新双边电动吸乳器易于携带，适合随时随地使用。尽管手袋外形小巧，但其中的吸乳器具有多种功能，使其成为市场上小巧但性能出色的吸乳器之一。
原产地
材料
包装内物品
吸乳器
设计
操作简易
发育阶段
功能
飞利浦 EcoVision 计划所做出的努力得到了道琼斯可持续发展指数成员的认可。我们加入了联合国全球契约，在人权和环境方面列出了 10 项原则。在我们的环保设计过程中，我们使用重点环保领域来展示产品的环保性能。了解下列重点环保领域。 了解我们更多的环保故事