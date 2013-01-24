记忆/暂停功能，可保存您偏爱的设置，停下来休息一下

我们的全新双边电动吸乳器旨在提供完全直观易用的体验。如果您在吸乳时需要休息一下，只需按下暂停按钮，之后按开始按钮便可以继续吸乳。自动记忆功能还可让您轻松保存偏爱的设置，始终以适合自己的方式吸乳。记忆功能会始终显示上次所用的强度。您也可以根据需要手动选择强度。