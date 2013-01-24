吸乳器采用出众的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶或容器中，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁流出。
婴儿是尤为出色的吸乳手。他们会吮吸妈妈的乳头和乳晕，通过蠕动舌头来刺激乳汁分泌。正因为此，我们设计出新一代按摩垫，可对乳头和乳晕进行活动按摩。活动按摩结合电动模仿婴儿的自然吮吸动作，实现舒适吸乳。
有节奏的波动技术可形成吸乳周期，就像宝宝在乳房上吮吸和吞咽母乳一样，快速高效地促进乳汁流出。快速浅吸刺激动作之后是慢速深吸动作，以均匀的自然吮吸节奏轻柔而高效地吸出更多乳汁。吸乳时间更短，吸乳体验更自然舒适。
我们的全新单边电动吸乳器旨在提供完全直观易用的体验。如果您在吸乳时需要休息一下，只需按下暂停按钮，之后按开始按钮便可以继续吸乳。自动记忆功能还可让您轻松保存偏爱的设置，始终以适合自己的方式吸乳。记忆功能会始终显示上次所用的强度。您也可以根据需要手动选择强度。
与母乳接触的所有产品均使用不含双酚 A 的材料制成，完全不含潜在的有害化学物质。吸乳器还采用了特殊设计，让母乳和软管之间没有任何接触。
我们的吸乳器采用优质材料和精心设计的长效马达，以经久耐用性能为吸乳提供支持。双重电力，支持使用 4 节 AA 电池和电源，让妈妈们可以随时随地吸乳。
背光显示屏，夜间轻松吸乳，不再有烦人或吵闹的吸乳声。我们的全新双边电动吸乳器的所有设置级别均采用静音设计。吸乳器在低噪音级别下工作，无论您选择何种设置，均可随时随地隐蔽吸乳。
我们知道，您想拥有高效易用的吸乳器。正因为如此，我们的全新电动吸乳器配有清晰易读和轻松导航的数字显示屏，还具有直观的花形 LED 指示灯。您可以从刺激模式轻松过渡至吸乳模式，选择对自己来说舒适的真空吸力设置。其还配有计时器，您可以追踪吸乳进程，获得电池电量不足提示。
吸乳器的出众按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给您皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。吸乳时，它可以精确模仿宝宝的吮吸动作，刺激乳汁快速分泌。柔软的按摩垫采用舒适设计，可细心呵护您的乳房。
我们的全新单边电动吸乳器旨在提供精准吸力。4 种刺激模式任选其一，可刺激乳汁更快速分泌，而 4 种吸乳模式则可提供轻松舒适的快速吸乳体验。
市场上小巧轻便的电动吸乳器之一，我们的全新双边电动吸乳器易于携带，适合随时随地使用。尽管手袋外形小巧，但其中的吸乳器具有多种高级功能，使其成为市场上小巧但性能较高的吸乳器之一。
设计
发育阶段
操作简易
功能
材料
包装内物品
原产地
吸乳器