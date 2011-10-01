舒适，多乳汁
感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了目前舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。 查看所有优势
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舒适，多乳汁
感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了目前舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。 查看所有优势
吸乳器采用特别设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁自然地流出。
打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。
我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
吸乳器采用紧凑的设计，易于持握并可以轻松地放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放方便。外出时可通过电池供电，轻松使用。
易于辨别的部件，方便组装
该吸乳器可与飞利浦新安怡系列产品中的其他喂哺产品一起使用，包括我们的经典系列奶瓶和母乳储存杯。飞利浦新安怡还提供一系列母乳护理配件，以延长您的母乳喂养时间，并提升舒适度。
简单的部件，令清洗容易。母乳绝不会接触软管和底座。除电子部件之外，所有部件都可用洗碗机清洗。
单边电动吸乳器非常适合经常吸乳并注重轻松吸乳体验的妈妈们，轻触按钮即可轻松操作。
原产地
材料
包装内物品
吸乳器
设计
操作简易
发育阶段
功能