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Philips Avent

新安怡 舒适的单边电动吸乳器/吸奶器

SCF332/01
Avent
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  • 舒适，多乳汁 舒适，多乳汁 舒适，多乳汁
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    Philips Avent 新安怡 舒适的单边电动吸乳器/吸奶器

    SCF332/01
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    舒适，多乳汁

    感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了目前舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,449.00
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      舒适，多乳汁

      带按摩垫的吸乳器

      • 自然原生系列
      • 包括 4 安士奶瓶
      特别设计，舒适的吸乳姿势

      特别设计，舒适的吸乳姿势

      吸乳器采用特别设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁自然地流出。

      具有轻柔刺激模式和 3 种吸乳设置

      具有轻柔刺激模式和 3 种吸乳设置

      打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。

      柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

      柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

      我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

      含有我们的自然原生系列奶瓶和奶嘴，可实现自然原生的吮吸方式

      含有我们的自然原生系列奶瓶和奶嘴，可实现自然原生的吮吸方式

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      小巧轻便的设计

      小巧轻便的设计

      吸乳器采用紧凑的设计，易于持握并可以轻松地放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放方便。外出时可通过电池供电，轻松使用。

      易于辨别各个部件，方便组装

      易于辨别各个部件，方便组装

      易于辨别的部件，方便组装

      兼容其他飞利浦新安怡喂哺产品

      兼容其他飞利浦新安怡喂哺产品

      该吸乳器可与飞利浦新安怡系列产品中的其他喂哺产品一起使用，包括我们的经典系列奶瓶和母乳储存杯。飞利浦新安怡还提供一系列母乳护理配件，以延长您的母乳喂养时间，并提升舒适度。

      简单的部件，令清洗容易

      简单的部件，令清洗容易。母乳绝不会接触软管和底座。除电子部件之外，所有部件都可用洗碗机清洗。

      轻触按钮即可轻松操作

      单边电动吸乳器非常适合经常吸乳并注重轻松吸乳体验的妈妈们，轻触按钮即可轻松操作。

      技术规格

      • 原产地

        英国
        Y

      • 材料

        吸乳器
        • 聚丙烯
        • 不含双酚 A*
        奶瓶
        • 聚丙烯
        • 不含双酚 A*
        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 包装内物品

        吸乳器主体
        1  件
        基座包含软管
        1  件
        标准护垫
        1  件
        自然原生系列奶瓶 4 安士
        1  件
        柔软新生儿奶嘴
        1  件
        母乳储存密封垫
        1  件
        乳垫样品包
        2（2 片日用乳垫和 2 片夜用乳垫）  件
        备用隔膜
        1  件

      • 吸乳器

        材料
        不含双酚 A*

      • 设计

        吸乳器设计
        小巧身形
        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径

      • 操作简易

        吸乳器使用
        • 方便组装
        • 易清洗
        • 完全兼容的系列

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 功能

        无需向前倾斜
        坐姿舒适
        设置
        • 3 种吸乳设置
        • 1 种刺激模式
        柔软舒适的按摩垫
        轻柔刺激

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