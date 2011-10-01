小巧轻便的设计，随附方便的背包

吸乳器采用紧凑的设计，易于握持并可以轻松地放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放方便。吸乳器随附方便的背包。