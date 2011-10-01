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Philips Avent

双边电动吸乳器

SCF334/32
Avent
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    Philips Avent 双边电动吸乳器

    SCF334/32

    舒适，多乳汁，省时*

    如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

    Philips Avent 双边电动吸乳器

    舒适，多乳汁，省时*

    如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。 查看所有优势

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    舒适，多乳汁，省时*

    如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。 查看所有优势

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      舒适，多乳汁，省时*

      带按摩垫的双边电动吸乳器

      • 需时少，吸乳多
      • 随附柔软舒适的按摩垫
      • 旅行包和 2 个奶瓶
      特别的设计，舒适的吸乳姿势

      特别的设计，舒适的吸乳姿势

      吸乳器采用特别的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶或容器中，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁流出。

      选择对您有效和舒适的设置

      选择对您有效和舒适的设置

      打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。

      柔软舒适的按摩垫，带按摩花瓣纹

      柔软舒适的按摩垫，带按摩花瓣纹

      我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款标志性的花瓣垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

      采用双侧吸乳，需时少，乳汁多

      采用双侧吸乳，需时少，乳汁多

      与单侧吸乳相比，采用双侧吸乳，可减少吸乳时间。

      闭合系统，专为卫生吸乳而设计

      闭合系统，专为卫生吸乳而设计

      得益于闭合系统，专为卫生吸乳而设计。

      少量单独的部件和直观的设计

      少量单独的部件和直观的设计

      少量单独的部件和直观的设计。可随时轻松为宝宝吸乳。

      含有我们的自然原生系列奶瓶和奶嘴，可实现自然原生的吮吸方式

      含有我们的自然原生系列奶瓶和奶嘴，可实现自然原生的吮吸方式

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      专为让您静音吸乳而设计

      专为让您静音吸乳而设计

      专为随时贴心吸入而设计。

      技术规格

      • 设计

        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        吸乳器设计
        小巧身形

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 操作简易

        吸乳器使用
        • 易清洗
        • 完全兼容的系列
        • 组装更为直观

      • 功能

        无需向前倾斜
        坐姿舒适
        设置
        • 1 种刺激模式
        • 3 种吸乳设置
        柔软舒适的按摩垫
        轻柔刺激

      • 材料

        奶瓶
        • 不含双酚 A*
        • 聚丙烯
        奶嘴
        • 不含双酚 A*
        • 硅橡胶
        吸乳器
        不含双酚 A*（仅限食品接触部件）

      • 包装内物品

        吸乳器主体
        2  件
        基座包含软管
        1  件
        大尺寸按摩垫（25 毫米）
        2 件（提供小尺寸按摩垫且单独出售）
        自然原生系列奶瓶 4 安士
        2  件
        母乳储存密封垫
        2  件
        旅行保护盖
        2  件
        旅行包
        1  件
        乳垫样品包
        1 个装（2 件）

      • 原产地

        英国
        Y

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            • 83% 母乳喂养的妈妈认为飞利浦新安怡双边电动吸乳器在使用期间较舒适 - 2012 年 8 月在美国对 81 位妈妈进行的家庭独立测试。
            • 更多乳汁：独立研究表明，较高的舒适级别和更多的乳汁分泌之间存在一定联系。请访问：www.philips.com/AVENT
            • 不含双酚 A 的吸乳器：仅与接触母乳的奶瓶和其他部件相关，遵循欧盟规定 10/2011