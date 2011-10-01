舒适，多乳汁，省时*
如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适，多乳汁，省时*
如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。 查看所有优势
舒适，多乳汁，省时*
如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适，多乳汁，省时*
如果您没有太多时间，双边电动吸乳器则是您的理想之选。其可减少您的吸乳时间，同时您还可以舒适地坐着，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。该吸乳器安静，易于安装，还可轻松个性化，同时方便使用和清洁。 查看所有优势
吸乳器采用特别的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶或容器中，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁流出。
打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。
我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款标志性的花瓣垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。
与单侧吸乳相比，采用双侧吸乳，可减少吸乳时间。
得益于闭合系统，专为卫生吸乳而设计。
少量单独的部件和直观的设计。可随时轻松为宝宝吸乳。
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
专为随时贴心吸入而设计。
设计
发育阶段
操作简易
功能
材料
包装内物品
原产地