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Philips Avent

ultra air 透气系列安抚奶嘴

SCF345/20
Avent
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  • 轻巧透气，专为敏感肌肤设计 轻巧透气，专为敏感肌肤设计 轻巧透气，专为敏感肌肤设计
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    Philips Avent ultra air 透气系列安抚奶嘴

    SCF345/20

    轻巧透气，专为敏感肌肤设计

    飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥68.00

    Philips Avent ultra air 透气系列安抚奶嘴

    轻巧透气，专为敏感肌肤设计

    飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。 查看所有优势

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      技术规格

      • 包装内物品

        ultra air 安抚奶嘴
        2  件

      • 包含附件

        消毒锅/便携盒

      • 卫生

        可消毒
        可放心用洗碗机清洗
        易于清洁

      • 安全

        不含双酚 A
        安全拉环

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          奖项

          • 2016-2017 年美国消费者测试显示，对我们ultra air 透气系列和 ultra soft 柔软系列安抚奶嘴中所用的有纹路的飞利浦新安怡奶嘴，人们的平均接受度高达 98%。
          • 出于卫生考虑，奶嘴在使用 4 周后进行更换
          • 全球第一奶嘴品牌
          • 2014 年度最佳制造商