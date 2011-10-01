如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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采用模拟母乳的护垫，正如宝宝一般吮吸，需时更少，吸乳更多*。可以在刺激模式和吸乳模式之间无缝调整，只需施加适当量的乳头刺激和吸力，即可获得理想的乳汁流速。根据乳汁流量起始时间（排乳反射 - MER 时间）得出的结果。*
均码，适合所有乳头。由于每一位妈妈的乳头形状和大小都有所不同，硅胶护垫可轻柔地伸缩并适合您的乳头。它适合 99.98% 的乳头大小*（最大可达 30 毫米）。
得益于采用可让您直立而无需前倾的设计，在吸奶时让您感觉放松。无需前倾，实验表明，可保持舒适的吸奶姿势*。根据 20 名参与者的产品临床试验结果（2019 年）；其中有 90% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（单边电动吸乳）；95% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（双边电动吸乳）。
提供各种刺激和吸乳设置，根据您的需要进行精细调谐。我们的吸乳器提供 8 种刺激和 16 种吸乳设置级别，可带来个性化体验。
得益于我们的静音马达和简约设计，可随时随地吸乳。仅限接电源线使用。
我们的闭合吸乳系统意味着乳汁不会进入管道，因此，需要较少清洁。所需部件减少，也使组装变得轻而易举。
了解您的喜好？吸乳器会自动记住您上次的设置，您要做的就是坐下来按启动按钮。
如果您需要调整或休息一下，只需按启动/暂停按钮即可。
功率
功能
操作简易
材料
包装内物品