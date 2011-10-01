自然的喂养感受
我们的全新奶瓶带给您和宝宝更加自然的奶瓶哺乳体验。肌肤般柔软的奶嘴采用创新的螺旋型设计，成出众而舒适的花瓣状，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然的喂养感受
我们的全新奶瓶带给您和宝宝更加自然的奶瓶哺乳体验。肌肤般柔软的奶嘴采用创新的螺旋型设计，成出众而舒适的花瓣状，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
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自然的喂养感受
我们的全新奶瓶带给您和宝宝更加自然的奶瓶哺乳体验。肌肤般柔软的奶嘴采用创新的螺旋型设计，成出众而舒适的花瓣状，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。
飞利浦新安怡自然系列 PA 奶瓶与大多数飞利浦新安怡系列产品兼容。
飞利浦新安怡系列产品提供不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量，伴随宝宝一路成长。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。
高品质、进口 PA 材料是轻盈、耐用的塑料，如玻璃般通透。便于携带且耐高温消毒，可直接用奶瓶加热母乳。
飞利浦新安怡自然系列 PA 奶瓶由不含 BPA 和 BPS 的材料（聚酰胺）制成。
发育阶段
包装内物品
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