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Philips Avent

自然系列 PA 奶瓶

SCF472/28
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  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
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    Philips Avent 自然系列 PA 奶瓶

    SCF472/28

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带给您和宝宝自然的奶瓶哺乳体验。肌肤般柔软的奶嘴采用创新的螺旋型设计，成特别而舒适的花瓣状，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥189.00

    Philips Avent 自然系列 PA 奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带给您和宝宝自然的奶瓶哺乳体验。肌肤般柔软的奶嘴采用创新的螺旋型设计，成特别而舒适的花瓣状，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带给您和宝宝自然的奶瓶哺乳体验。肌肤般柔软的奶嘴采用创新的螺旋型设计，成特别而舒适的花瓣状，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥189.00

    Philips Avent 自然系列 PA 奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带给您和宝宝自然的奶瓶哺乳体验。肌肤般柔软的奶嘴采用创新的螺旋型设计，成特别而舒适的花瓣状，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，轻松实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

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      自然的喂养感受

      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      • 2 个奶瓶
      • 4 安士/125 毫升
      • 新生儿奶嘴
      • 新生儿
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      令肌肤柔软的奶嘴材料近似模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝供舒适、满足的哺喂体验。

      特别的防胀气阀门技术

      特别的防胀气阀门技术

      通过将空气排到奶瓶中而非宝宝的肚子里，来减少胀气和不适感。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      人体工程学形状，易于抓握

      人体工程学形状，易于抓握

      由于特别的形状，奶瓶易于从任何方向抓握，带来理想舒适度，甚至适合宝宝的小手抓握。

      该系列提供不同流量的奶嘴

      该系列提供不同流量的奶嘴

      飞利浦新安怡系列产品提供不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量，伴随宝宝一路成长。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。

      PA 材料轻盈、耐用、如玻璃般通透

      高品质、进口 PA 材料是轻盈、耐用的塑料，如玻璃般通透。便于携带且耐高温消毒，可直接用奶瓶加热母乳。

      不含 BPA 和 BPS*

      飞利浦新安怡自然系列 PA 奶瓶由不含 BPA 和 BPS 的材料（聚酰胺）制成。

      兼容飞利浦新安怡系列产品

      高质量塑料自然原生系列 PA 奶瓶与大多数飞利浦新安怡吸乳器、软嘴、密封垫和杯盖兼容。但是，手柄仅与飞利浦新安怡自然原生系列 PA 高质量塑料奶瓶系列兼容，且它们不与飞利浦新安怡自然原生系列 (PP) 产品兼容。不建议将手柄与玻璃奶瓶一起使用。

      技术规格

      • 奶瓶

        材料
        • 不含双酚 A
        • 耐用
        容量
        4 安士/125 毫升

      • 包装内物品

        婴儿奶瓶
        2  件
        手柄
        2  件

      • 设计

        奶瓶设计
        • 易于组装
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 宽口径

      • 功能

        吮吸
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        • 自然原生的吮吸方式
        奶嘴
        超柔软、灵活的奶嘴，花瓣纹奶嘴，舒适的吮吸

      • 发育阶段

        阶段
        0-12 个月

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          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011