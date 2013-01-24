有效对抗妊娠纹，还您滋润、紧致的肌肤
这种特殊配方可让您全身精神焕发，肌肤更有弹性，有效对抗妊娠纹。这种不含油脂、手感细腻的舒缓按摩霜可让您的肌肤变得紧致、光滑、滋润，并帮助消除“腹部发痒”的困扰。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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