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新安怡香薰身体乳液

SCF500/20
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  • 有效对抗妊娠纹，还您滋润、紧致的肌肤 有效对抗妊娠纹，还您滋润、紧致的肌肤 有效对抗妊娠纹，还您滋润、紧致的肌肤
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    Avent 新安怡香薰身体乳液

    SCF500/20

    有效对抗妊娠纹，还您滋润、紧致的肌肤

    这种特殊配方可让您全身精神焕发，肌肤更有弹性，有效对抗妊娠纹。这种不含油脂、手感细腻的舒缓按摩霜可让您的肌肤变得紧致、光滑、滋润，并帮助消除“腹部发痒”的困扰。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥139.00
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    Avent 新安怡香薰身体乳液

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      有效对抗妊娠纹，还您滋润、紧致的肌肤

      富含牛油树脂精油、番木瓜油和海洋生物萃取物

      • 200 毫升

      低敏感

      低敏感温和特性，同时呵护妈妈和宝宝

      皮肤科专家认可，产前和产后均可使用

      皮肤科专家认可，产前和产后均可使用

      有助于消除发痒感

      无油脂配方有助于解决皮肤干燥和妊娠纹问题。

      软化肌肤

      一种可快速吸收的喷雾剂，富含橙油和杏仁油。

      技术规格

      • 包装内物品

        香薰身体乳液
        1 支 200 毫升

      • 原产地

        英国

      • 设计

        颜色
        产品设计因国家而异。
        灯管

      • 发育阶段

        阶段
        • 0 至 6 个月
        • 6 至 12 个月

      • 尺寸和重量

        音量
        200 毫升

      • 原料

        牛油树脂
        海洋生物萃取物
        番木瓜油

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