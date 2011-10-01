如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。
肌肤般柔软的奶嘴材料更贴近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。
飞利浦新安怡自然系列提供7 种不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量和奶瓶容量，伴随宝宝成长。
全新的飞利浦新安怡自然系列奶瓶适用于飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然系列奶瓶仅与自然系列奶嘴配合使用。
飞利浦新安怡自然系列奶瓶不含双酚 A*
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
我们出众的防胀气阀门技术设计通过将空气排入奶瓶而不会进入宝宝肚子里来减少胀气和不适感。
奶瓶由高品质高硼硅玻璃制成，耐高温且抗热冲击。还可消毒。
原产地
材料
包装内物品
设计
操作简易
发育阶段
功能