随时轻松保持卫生
借助飞利浦新安怡学饮杯系列，学习啜饮更容易。翻转顶盖可保持软嘴始终清洁，即使出门在外。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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采用专利技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。
一种耐咬软嘴，适合能够从容地啜饮杯中食物的婴儿使用，特别适合长牙期的宝宝
手柄采用专门的曲线形状，适合小手舒适抓握。由于手柄方便拆装，因此杯子可带或不带手柄使用。
杯子上有测量刻度，制作婴儿饮品更轻松
翻转顶盖是您的卫生保证，确保不论在家还是外出，奶嘴始终清洁。
杯子、吸嘴和手柄可与整个飞利浦新安怡系列一起使用，可直接对接吸乳器，或在哺喂时用奶嘴来替代吸嘴。吸嘴和手柄也可安装到奶瓶上，以帮助宝宝从奶瓶喂养轻松过渡到杯子喂养