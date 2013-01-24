随时轻松保持卫生
这款飞利浦新安怡流速较快的学饮杯特别适合活泼好动的婴幼儿。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。学饮杯具有翻转顶盖和灵巧的侧夹，可方便地挂在腰带或婴儿车上。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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采用专利技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。
专门设计的奶嘴具有耐咬特性，流速更快，且魔术杯为活泼好动的学步期宝宝准备了更大的容量
翻转顶盖是您的卫生保证，确保不论在家还是外出，奶嘴始终清洁。
适合所有飞利浦新安怡学饮杯和奶瓶。学饮杯还可以与别的系列完全互换、装到吸奶器或使用螺旋盖和奶嘴，而不一定是软嘴