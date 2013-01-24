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Philips Avent

学饮杯

SCF608/01
Avent
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  • 随时轻松保持卫生 随时轻松保持卫生 随时轻松保持卫生
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    Philips Avent 学饮杯

    SCF608/01

    随时轻松保持卫生

    借助飞利浦新安怡学饮杯系列，学习啜饮变得容易。翻转顶盖可保持软嘴始终清洁，即使出门在外。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥65.00
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    Philips Avent 学饮杯

    随时轻松保持卫生

    借助飞利浦新安怡学饮杯系列，学习啜饮变得容易。翻转顶盖可保持软嘴始终清洁，即使出门在外。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。 查看所有优势

    随时轻松保持卫生

    借助飞利浦新安怡学饮杯系列，学习啜饮变得容易。翻转顶盖可保持软嘴始终清洁，即使出门在外。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。 查看所有优势

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      随时轻松保持卫生

      防溢漏，方便啜饮

      • 260 毫升
      • 学饮杯软嘴（12 个月以上）
      • 附把手
      具有特别阀门的无溢漏软嘴

      具有特别阀门的无溢漏软嘴

      采用特别技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。

      杯子上有测量刻度

      杯子上有测量刻度

      杯子上有测量刻度，轻松制作婴儿饮品

      学饮杯硬杯嘴，适合 12 个月以上的宝宝

      学饮杯硬杯嘴，适合 12 个月以上的宝宝

      一种耐咬软嘴，适合能够从容地啜饮杯中食物的婴儿使用，特别适合长牙期的宝宝

      翻转顶盖可保持吸嘴清洁

      翻转顶盖可保持吸嘴清洁

      翻转顶盖是您的卫生保证，确保不论在家还是外出，奶嘴始终清洁。

      完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用

      完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用

      杯子、吸嘴和手柄可与整个飞利浦新安怡系列一起使用，可直接对接吸乳器，或在哺喂时用奶嘴来替代吸嘴。吸嘴和手柄也可安装到奶瓶上，以帮助宝宝从奶瓶喂养轻松过渡到杯子喂养

      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

      可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

      启发性故事设计，让宝宝学习饮水变得有趣

      色彩丰富设计让宝宝学习过程变得有趣：从认识动物和水果，到计算水果的数量和探索食物的来源。配合宝宝的月龄阶段成长，内容设计也会逐渐丰富。

      技术规格

      • 原产地

        英国

      • 包装内物品

        烤花杯 260 毫升/9 安士
        1  件
        翻转顶盖
        1  件
        训练把手
        1  件
        硬杯嘴
        1  件

      • 发育阶段

        阶段
        12 个月以上

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