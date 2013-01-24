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Philips Avent

新安怡烤花杯

SCF609/01
Avent
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  • 随时轻松保持卫生 随时轻松保持卫生 随时轻松保持卫生
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    Philips Avent 新安怡烤花杯

    SCF609/01

    随时轻松保持卫生

    这款飞利浦新安怡流速较快的学饮杯特别适合活泼好动的婴幼儿。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。学饮杯具有翻转顶盖和灵巧的侧夹，可方便地挂在腰带或婴儿车上。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥98.00
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    Philips Avent 新安怡烤花杯

    随时轻松保持卫生

    这款飞利浦新安怡流速较快的学饮杯特别适合活泼好动的婴幼儿。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。学饮杯具有翻转顶盖和灵巧的侧夹，可方便地挂在腰带或婴儿车上。 查看所有优势

    随时轻松保持卫生

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      随时轻松保持卫生

      防溢漏快流量学饮杯

      • 340 毫升
      • 运动型软嘴（18 个月以上）
      具有特别阀门的无溢漏软嘴

      具有特别阀门的无溢漏软嘴

      采用特别技术的阀门可控制流速，防止溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系。

      可分离式侧夹可挂在腰带或婴儿车上

      可分离式侧夹可挂在腰带或婴儿车上

      方便的侧夹可挂在腰带或婴儿车上，也可随时取下

      快流量耐咬软嘴

      快流量耐咬软嘴

      专门设计的奶嘴具有耐咬特性，流速快，且魔术杯为活泼好动的学步期宝宝准备了大的容量

      翻转顶盖可保持吸嘴清洁

      翻转顶盖可保持吸嘴清洁

      翻转顶盖是您的卫生保证，确保不论在家还是外出，奶嘴始终清洁。

      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

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      可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

      可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

      快流量软嘴和带夹适合所有飞利浦新安怡学饮杯

      适合所有飞利浦新安怡学饮杯和奶瓶。学饮杯还可以与别的系列完全互换、装到吸奶器或使用螺旋盖和奶嘴，而不一定是软嘴

      技术规格

      • 原产地

        英国

      • 包装内物品

        烤花杯 340 毫升/12 安士
        1  件
        翻转顶盖
        1  件
        腰带/婴儿车夹
        1  件
        快流量软嘴
        1  件

      • 发育阶段

        阶段
        18 个月以上

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