飞利浦新安怡储存杯组可轻松储存母乳
飞利浦新安怡储存杯组是一款节约空间的多功能母乳储存杯组，能够完全满足宝宝的成长所需。使用同一个杯子为宝宝储存母乳以及婴儿食物。适用于所有飞利浦新安怡吸乳器和奶嘴。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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