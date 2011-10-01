实验证明，防胀气阀门可减少胀气*

防胀气阀门专为防止空气进入宝宝肚子而设计，以减少胀气和不适感。当宝宝进食时，奶嘴上阀门可以弯曲，让空气进入奶瓶，以防止形成真空，并将空气疏通至奶瓶的后方。这使奶瓶中的空气不会进入宝宝的肚子里，有助于减少胀气和不适感。