飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent

防胀气奶嘴

SCF633/27
Avent
Avent
  • 临床证明可减少胀气和不适感* 临床证明可减少胀气和不适感* 临床证明可减少胀气和不适感*
    -{discount-value}

    Philips Avent 防胀气奶嘴

    SCF633/27

    临床证明可减少胀气和不适感*

    我们的防胀气奶嘴专为实现不间断地喂食而设计。空气被排入奶瓶中而不是宝宝的肚子里。罗纹质地有利于防止奶嘴扁塌并减少出现喂奶中断或产生不适感的情况。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥49.00
    查找相似产品

    Philips Avent 防胀气奶嘴

    临床证明可减少胀气和不适感*

    我们的防胀气奶嘴专为实现不间断地喂食而设计。空气被排入奶瓶中而不是宝宝的肚子里。罗纹质地有利于防止奶嘴扁塌并减少出现喂奶中断或产生不适感的情况。 查看所有优势

    临床证明可减少胀气和不适感*

    我们的防胀气奶嘴专为实现不间断地喂食而设计。空气被排入奶瓶中而不是宝宝的肚子里。罗纹质地有利于防止奶嘴扁塌并减少出现喂奶中断或产生不适感的情况。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥49.00
    查找相似产品

    Philips Avent 防胀气奶嘴

    临床证明可减少胀气和不适感*

    我们的防胀气奶嘴专为实现不间断地喂食而设计。空气被排入奶瓶中而不是宝宝的肚子里。罗纹质地有利于防止奶嘴扁塌并减少出现喂奶中断或产生不适感的情况。 查看所有优势

    相似产品

    See all baby-bottle-nipples

      临床证明可减少胀气和不适感*

      • 2 件
      • 中流量奶嘴
      • 3 个月以上
      实验证明，防胀气阀门可减少胀气*

      实验证明，防胀气阀门可减少胀气*

      防胀气阀门专为防止空气进入宝宝肚子而设计，以减少胀气和不适感。当宝宝进食时，奶嘴上阀门可以弯曲，让空气进入奶瓶，以防止形成真空，并将空气疏通至奶瓶的后方。这使奶瓶中的空气不会进入宝宝的肚子里，有助于减少胀气和不适感。

      可在夜间缓解 60% 焦躁情绪*

      可在夜间缓解 60% 焦躁情绪*

      飞利浦新安怡防胀气奶瓶可减少宝宝的焦躁情绪。与使用竞争对手的防胀气奶瓶哺喂的宝宝相比，选择飞利浦新安怡防胀气奶瓶哺喂的宝宝在夜间出现焦躁情绪的情况要少 60%。*

      罗纹质地可防止奶嘴扁塌，实现不间断的喂食

      罗纹质地可防止奶嘴扁塌，实现不间断的喂食

      奶嘴形状可确保安全吸吮且罗纹质地有助于防止奶嘴扁塌，实现不间断、舒适的喂食。

      提供不同流量的奶嘴

      提供不同流量的奶嘴

      飞利浦新安怡防胀气奶瓶系列提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装：新生儿流量型、慢流量型、中等流量型、快流量型和可调流量型及浓稠液体哺喂型。

      本奶嘴不含双酚 A

      本奶嘴不含双酚 A

      飞利浦新安怡防胀气奶嘴由不含双酚 A 的材料（硅胶）制成。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-6 个月

      • 材料

        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A

      • 功能

        操作简易
        • 便于清洁与组装
        • 防漏设计
        奶嘴
        轻松吸吮，罗纹质地有利于防止奶嘴扁塌，经临床证明的防胀气系统
        防胀气阀门
        旨在减少吸入空气

      • 包装内物品

        奶嘴
        2 件

      • 奶嘴

        流量
        中等

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 两周大的婴儿，使用新安怡奶瓶喂奶，则比使用其他竞争品牌奶瓶喂奶的婴儿表现胀气的情况更少，在夜间有焦虑情绪的情况显著减少。
          • 奶嘴设计经证明可防止奶嘴扁塌、吸入空气和喂奶中断。
          • 什么是胀气？这种现象对宝宝有何影响？胀气在一定程度上是由于宝宝在哺喂时吞入空气而造成的，这会使宝宝的消化系统产生不适感。症状包括哭泣和焦躁。
          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011