如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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防胀气阀门专为防止空气进入宝宝肚子而设计，以减少胀气和不适感。当宝宝进食时，奶嘴上阀门可以弯曲，让空气进入奶瓶，以防止形成真空，并将空气疏通至奶瓶的后方。这使奶瓶中的空气不会进入宝宝的肚子里，有助于减少胀气和不适感。
飞利浦新安怡防胀气奶瓶可减少宝宝的焦躁情绪。与使用竞争对手的防胀气奶瓶哺喂的宝宝相比，选择飞利浦新安怡防胀气奶瓶哺喂的宝宝在夜间出现焦躁情绪的情况要少 60%。*
奶嘴形状可确保安全吸吮且罗纹质地有助于防止奶嘴扁塌，实现不间断、舒适的喂食。
飞利浦新安怡防胀气奶瓶系列提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装：新生儿流量型、慢流量型、中等流量型、快流量型和可调流量型及浓稠液体哺喂型。
飞利浦新安怡防胀气奶嘴由不含双酚 A 的材料（硅胶）制成。
发育阶段
材料
功能
包装内物品
奶嘴