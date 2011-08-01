调节流量，方便宝宝使用

借助可调速奶嘴，您可以根据液体的稠度来调节流量，以便完全适应宝宝的吮吸节奏。我们建议您将此奶嘴用于较稠的液体，如 AR（浓缩）奶、混合婴儿米糊的奶、混合婴儿食物的奶、汤等等。当宝宝可接受较稠的食物时，我们建议使用飞利浦新安怡浓稠液体哺喂奶嘴。