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Philips Avent

经典系列婴儿奶瓶

SCF640/37
Avent
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  • 健康哺育 健康哺育 健康哺育
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    Philips Avent 经典系列婴儿奶瓶

    SCF640/37

    健康哺育

    飞利浦新安怡 Airflex 奶瓶采用出众的新安怡 Airflex 奶嘴，在促进健康哺育的同时可配合宝宝自然的吮吸节奏。Airflex 奶嘴可以帮助宝宝在母乳喂养和奶瓶喂养间转换更容易。 查看所有优势

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      健康哺育

      经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

      • 3 个奶瓶
      • 4 安士/125 毫升
      • 新生儿奶嘴
      • 新生儿
      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      贴近母乳胸型的奶嘴有利宝宝以原生自然的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      内置 Airflex 活门

      内置 Airflex 活门

      新安怡 Airflex 奶瓶采用的 Airflex 活门可以配合婴儿自然的吸奶动作。

      经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

      经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

      实验表明，2 周大的婴儿，如果选择新安怡奶瓶喂奶，比使用传统奶瓶喂奶的婴儿出现胀气的情况更少。(www.philips.com/Avent)。

      技术规格

      • 包装内物品

        Airflex 奶瓶（125 毫升/4 安士）
        3  件

      • 奶瓶

        容量
        125  盎司
        材料
        极其耐用

      • 设计

        奶瓶设计
        • 易于组装
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 宽口径

      • 发育阶段

        阶段
        • 0-6 个月
        • 0 至 6 个月

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