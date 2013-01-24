健康哺育
飞利浦新安怡 Airflex 奶瓶采用出众的新安怡 Airflex 奶嘴，在促进健康哺育的同时可配合宝宝自然的吮吸节奏。Airflex 奶嘴可以帮助宝宝在母乳喂养和奶瓶喂养间转换更容易。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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原产地
包装内物品
奶瓶
设计
发育阶段