如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
与其它奶瓶不同，经临床证明的防胀气系统如今已与奶嘴完美匹配，更易组装。当宝宝进食时，奶嘴独特的阀门将打开，确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里。
奶嘴独特的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免过食、吐奶、打嗝和胀气不适。
睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。*
我们的奶瓶仅配备 4 个部件，宽口径且瓶口带有圆角，便于快速彻底地清洁。即刻令奶瓶真正洁净，让您高枕无忧。
飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。
奶嘴出众的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气
使用高品质、纯净的高硼硅玻璃制成，可抗高热冲击。
飞利浦新安怡经典系列玻璃奶瓶不含双酚 A*，由高品质玻璃制成。
发育阶段
设计
包装内物品
操作简易
功能