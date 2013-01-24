主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Philips Avent

经典系列婴儿奶瓶

SCF647/17
Avent
Avent
  • 经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛 经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛 经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛
    -{discount-value}

    Philips Avent 经典系列婴儿奶瓶

    SCF647/17

    经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

    30 多年临床证明，经典设计奶瓶和奶嘴帮助显著减少新生儿胀气。众多妈妈推荐，这款值得信赖的经典奶瓶如今采用高品质纯净玻璃。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥109.00
    查找相似产品

    Philips Avent 经典系列婴儿奶瓶

    经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

    30 多年临床证明，经典设计奶瓶和奶嘴帮助显著减少新生儿胀气。众多妈妈推荐，这款值得信赖的经典奶瓶如今采用高品质纯净玻璃。 查看所有优势

    经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

    30 多年临床证明，经典设计奶瓶和奶嘴帮助显著减少新生儿胀气。众多妈妈推荐，这款值得信赖的经典奶瓶如今采用高品质纯净玻璃。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥109.00
    查找相似产品

    Philips Avent 经典系列婴儿奶瓶

    经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

    30 多年临床证明，经典设计奶瓶和奶嘴帮助显著减少新生儿胀气。众多妈妈推荐，这款值得信赖的经典奶瓶如今采用高品质纯净玻璃。 查看所有优势

    相似产品

    See all unmapped

      经实验表明可减少胀气及由此而产生的腹痛

      更易吮吸，舒适哺喂

      • 1 个奶瓶
      • 8 安士/240 毫升
      • 慢流量奶嘴
      • 1 个月以上
      实验证明，防胀气系统可减少胀气*

      实验证明，防胀气系统可减少胀气*

      与其它奶瓶不同，经临床证明的防胀气系统如今已与奶嘴完美匹配，更易组装。当宝宝进食时，奶嘴独特的阀门将打开，确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里。

      宝宝可以控制乳汁流量，从而减少吐奶、打嗝和胀气不适

      宝宝可以控制乳汁流量，从而减少吐奶、打嗝和胀气不适

      奶嘴独特的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免过食、吐奶、打嗝和胀气不适。

      尤其是在夜间可缓解宝宝的焦躁情绪

      尤其是在夜间可缓解宝宝的焦躁情绪

      睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。*

      仅配备宽瓶颈和几个部件，易于清洁

      仅配备宽瓶颈和几个部件，易于清洁

      我们的奶瓶仅配备 4 个部件，宽口径且瓶口带有圆角，便于快速彻底地清洁。即刻令奶瓶真正洁净，让您高枕无忧。

      提供不同流量的奶嘴

      提供不同流量的奶嘴

      飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。

      由于奶嘴出众的阀门可轻松吸吮

      奶嘴出众的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气

      纯净、安全的高品质高硼硅玻璃

      使用高品质、纯净的高硼硅玻璃制成，可抗高热冲击。

      此奶瓶不含双酚 A*

      飞利浦新安怡经典系列玻璃奶瓶不含双酚 A*，由高品质玻璃制成。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-12 个月
        容量
        8 安士/240 毫升
        中国

      • 设计

        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        奶瓶
        • 不含双酚 A*
        • 玻璃
        奶嘴
        • 不含双酚 A*
        • 硅橡胶

      • 包装内物品

        婴儿奶瓶
        1  件

      • 操作简易

        操作简易
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 可在洗碗机和微波炉中使用

      • 功能

        操作简易
        便于清洁与组装
        实验表明
        经临床证明的防胀气
        奶嘴
        • 伴随吮吸节奏而弯曲
        • 轻松吸吮
        • 经临床证明的防胀气系统

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 两周大的婴儿中，使用飞利浦新安怡奶瓶与使用传统奶瓶喂奶相比，出现胀气的情况更少。两周大的婴儿，使用新安怡奶瓶喂奶，则比使用其它领先品牌奶瓶喂奶的婴儿表现焦躁情绪的情况更少。