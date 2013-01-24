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Philips Avent

母乳储存袋

SCF648/01
Avent
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  • 让哺喂更方便、更健康 让哺喂更方便、更健康 让哺喂更方便、更健康
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    Philips Avent 母乳储存袋

    SCF648/01

    让哺喂更方便、更健康

    有了新安怡 Tempo 母乳储存袋，您将享受到更多便利，同时确保宝宝得到健康的哺育。Tempo 衬里会随着宝宝的吮吸而凹陷，让宝宝可以控制乳汁流量，吸入的空气更少。 查看所有优势

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      让哺喂更方便、更健康

      配合宝宝自然的吮吸节奏

      • 4 安士
      预成型、预消毒衬里

      预成型、预消毒衬里

      Tempo 衬里经过预消毒并且可以更换，更宽大的设计使灌装和哺喂更加方便。

      换置式系统

      换置式系统

      牢固的预成型 Tempo 衬里形状宽大，使灌装和哺喂更简单。尽情享受预消毒的换置式衬里给每次哺喂带来的方便吧。

      衬里瘪塌，宝宝吸入的空气更少

      衬里瘪塌，宝宝吸入的空气更少

      Tempo 衬里会随着宝宝的吮吸而瘪塌，使宝宝吸入的空气更少。

      宝宝可以控制奶流

      宝宝可以控制奶流

      Tempo 母乳储存袋使宝宝可以象吮吸母乳那样控制奶的流速，从而形成健康的主动哺喂。

      支持母乳喂养

      支持母乳喂养

      完全接近母乳形状与结构的奶嘴更容易让宝宝吮吸，因此，宝宝更容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。

      技术规格

      • 原产地

        英国

      • 包装内物品

        预成型、预消毒衬里（125 毫升/ 4 安士）
        6  件
        柔软新生儿奶嘴
        1  件
        Tempo 母乳储存袋（125 毫升/ 4 安士）
        1  件

      • 奶瓶

        材料
        极其耐用

      • 设计

        奶瓶设计
        • 易于组装
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 宽口径

      • 发育阶段

        阶段
        • 0-6 个月
        • 0 至 6 个月

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