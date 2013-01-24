让哺喂更方便、更健康
有了新安怡 Tempo 母乳储存袋，您将享受到更多便利，同时确保宝宝得到健康的哺育。Tempo 衬里会随着宝宝的吮吸而凹陷，让宝宝可以控制乳汁流量，吸入的空气更少。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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原产地
设计
包装内物品