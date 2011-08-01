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Philips Avent

可调流量奶嘴（3 个月以上）

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Avent
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  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
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    Philips Avent 可调流量奶嘴（3 个月以上）

    SCF651/27
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    自然的喂养感受

    我们的全新奶嘴能够提供给您和宝宝自然原生的奶瓶喂养。奶嘴采用创新的花瓣形设计，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥69.00
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      自然的喂养感受

      新安怡奶嘴具有柔软花瓣纹设计

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      • 适合新生儿的流量
      • 新生儿
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      特别设计的花瓣纹，使得奶嘴柔软、灵活，且不会扁塌

      特别设计的花瓣纹，使得奶嘴柔软、灵活，且不会扁塌

      奶嘴内的花瓣可增加柔软度和灵活性，不会导致奶嘴扁塌。您的宝宝将会享受到舒服、满足的哺喂。

      先进的防胀气系统，创新式双阀门

      先进的防胀气系统，创新式双阀门

      创新式双阀门设计可通过将空气排到奶瓶中而非宝宝的肚子里，来减少胀气和不适感。

      不含双酚 A 的奶嘴

      不含双酚 A 的奶嘴

      该奶嘴由不含双酚 A 的硅橡胶材料制成（遵守欧盟标准 2011/8/EU）

      不同流量可带来舒适的哺喂体验

      飞利浦新安怡提供四种不同流量来满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。飞利浦新安怡提供 1 孔新生儿奶嘴（0 个月以上）、2 孔慢流量奶嘴（1 个月以上）、3 孔中流量奶嘴（3 个月以上）和 4 孔快流量奶嘴（6 个月以上）。所有奶嘴均为成对装。

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶

      建议自然原生系列奶嘴仅与自然原生系列奶瓶配合使用。

      技术规格

      • 材料

        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 包装内物品

        柔软新生儿奶嘴
        2  件

      • 设计

        奶嘴设计
        • 母乳胸型奶嘴
        • 花瓣纹奶嘴，舒适的吮吸
        • 加宽

      • 奶嘴

        流量
        适合新生儿的流量
        孔数
        1 孔
        月数
        新生儿

      • 发育阶段

        阶段
        0-6 个月

      • 功能

        吮吸
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        • 自然原生的吮吸方式
        奶嘴
        • 独特舒适的花瓣纹
        • 柔软、灵活的奶嘴
        防胀气阀门
        先进的防胀气系统

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