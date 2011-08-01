自然的喂养感受
我们的全新奶嘴能够提供给您和宝宝自然原生的奶瓶喂养。奶嘴采用创新的花瓣形设计，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然的喂养感受
我们的全新奶嘴能够提供给您和宝宝自然原生的奶瓶喂养。奶嘴采用创新的花瓣形设计，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
奶嘴内的花瓣可增加柔软度和灵活性，不会导致奶嘴扁塌。您的宝宝将会享受到舒服、满足的哺喂。
创新式双阀门设计可通过将空气排到奶瓶中而非宝宝的肚子里，来减少胀气和不适感。
该奶嘴由不含双酚 A 的硅橡胶材料制成（遵守欧盟标准 2011/8/EU）
飞利浦新安怡提供四种不同流量来满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。飞利浦新安怡提供 1 孔新生儿奶嘴（0 个月以上）、2 孔慢流量奶嘴（1 个月以上）、3 孔中流量奶嘴（3 个月以上）和 4 孔快流量奶嘴（6 个月以上）。所有奶嘴均为成对装。
建议自然原生系列奶嘴仅与自然原生系列奶瓶配合使用。
材料
包装内物品
设计
奶嘴
发育阶段
功能