飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent

可调流量奶嘴（3 个月以上）

SCF655
Avent
查找此产品的支持
Avent
  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
    -{discount-value}

    Philips Avent 可调流量奶嘴（3 个月以上）

    SCF655
    查找此产品的支持

    自然的喂养感受

    我们的全新柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥69.00
    查找相似产品

    Philips Avent 可调流量奶嘴（3 个月以上）

    自然的喂养感受

    我们的全新柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    相似产品

    See all baby-bottle-nipples

      自然的喂养感受

      柔软和防扁塌奶嘴设计

      • 2 件
      • 可调流量
      • 3 个月以上
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供舒适、满足的哺喂体验。

      灵活、防扁塌罗纹奶嘴设计

      灵活、防扁塌罗纹奶嘴设计

      奶嘴内的花瓣和罗纹设计，可增加奶嘴柔软度和灵活性，从而确保对于成长阶段的宝宝，奶嘴不会扁塌。

      特别的防胀气阀门技术

      特别的防胀气阀门技术

      可通过排出宝宝肚子里的空气来减少焦躁情绪和不适感。

      柔软光滑的硅橡胶，可适应宝宝不断变化的需求

      柔软光滑的耐咬硅橡胶，专为宝宝不断变化的需求而设计。

      专为宝宝不断变化的需求而设计

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶提供 4 种尺寸和 7 种不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量和奶瓶容量，伴随宝宝成长。

      调节流量，方便宝宝使用

      借助可调速奶嘴，您可以根据液体的稠度来调节流量，以便完全适应宝宝的吮吸节奏。我们建议您将此奶嘴用于较稠的液体，如 AR（浓缩）奶、混合婴儿米糊的奶、混合婴儿食物的奶、汤等等。当宝宝可接受较稠的食物时，我们建议使用飞利浦新安怡浓稠液体哺喂奶嘴。

      技术规格

      • 材料

        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 包装内物品

        柔软的可调流量奶嘴
        2  件

      • 发育阶段

        阶段
        3 个月以上

      • 功能

        防胀气阀门
        先进的防胀气系统
        吸吮
        • 自然原生的吮吸方式
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        奶嘴
        • 花瓣纹奶嘴，舒适的吮吸
        • 柔软、灵活的奶嘴

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011