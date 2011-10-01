自然的喂养感受
我们的全新柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势
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自然的喂养感受
我们的全新柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供舒适、满足的哺喂体验。
奶嘴内的花瓣和罗纹设计，可增加奶嘴柔软度和灵活性，从而确保对于成长阶段的宝宝，奶嘴不会扁塌。
可通过排出宝宝肚子里的空气来减少焦躁情绪和不适感。
柔软光滑的耐咬硅橡胶，专为宝宝不断变化的需求而设计。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶提供 4 种尺寸和 7 种不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量和奶瓶容量，伴随宝宝成长。
借助可调速奶嘴，您可以根据液体的稠度来调节流量，以便完全适应宝宝的吮吸节奏。我们建议您将此奶嘴用于较稠的液体，如 AR（浓缩）奶、混合婴儿米糊的奶、混合婴儿食物的奶、汤等等。当宝宝可接受较稠的食物时，我们建议使用飞利浦新安怡浓稠液体哺喂奶嘴。
材料
包装内物品
发育阶段
功能