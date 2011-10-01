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Philips Avent

宽口径自然顺畅玻璃婴儿奶瓶

SCF678/17
Avent
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  • 母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现 母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现 母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现
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    Philips Avent 宽口径自然顺畅玻璃婴儿奶瓶

    SCF678/17

    母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

    我们的纯净玻璃奶瓶带给您和宝宝更加自然的奶瓶喂养体验。进口奶嘴采用舒适的花瓣形设计，使宝宝以类似吮吸乳房的自然方式进行吸吮，可轻易实现母乳与奶瓶交互喂养。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥99.00
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    母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

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      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      自然原生的吮吸方式

      • 1 个奶瓶
      • 4 安士/125 毫升
      • 新生儿奶嘴
      • 新生儿
      隔热

      隔热

      自然原生系列玻璃奶瓶抗热冲击，因此可安全存储在冰箱中、适合加热并且可消毒。

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      出众的花瓣纹，使得奶嘴柔软、灵活，且不会扁塌

      出众的花瓣纹，使得奶嘴柔软、灵活，且不会扁塌

      奶嘴内的花瓣可增加柔软度和灵活性，不会导致奶嘴扁塌。您的宝宝将会享受到更舒服、更满足的哺喂。

      先进的防胀气系统，创新式双阀门

      先进的防胀气系统，创新式双阀门

      创新式双阀门设计可通过将空气排到奶瓶中而非宝宝的肚子里，来减少胀气和不适感。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      此奶瓶不含双酚 A*

      此奶瓶不含双酚 A*

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（玻璃，聚丙烯和硅橡胶）制成。

      医用级玻璃

      优质高硼硅玻璃，确保高品质，打造出众纯净度。

      兼容飞利浦新安怡系列产品

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶兼容飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然原生系列奶瓶仅与自然原生系列奶嘴配合使用。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-12 个月
        材料
        不含双酚 A*
        容量
        4 安士/125 毫升
        中国制造
        进口奶嘴

      • 材料

        奶瓶
        • 不含双酚 A*
        • 玻璃
        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 包装内物品

        婴儿奶瓶
        1  件

      • 操作简易

        操作简易
        • 易于组装
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 可在洗碗机和微波炉中使用

      • 功能

        吮吸
        便于母乳与奶瓶交互喂养
        奶嘴
        • 独特舒适的花瓣纹
        • 先进的防胀气系统
        • 柔软、灵活的奶嘴
        • 自然原生的吮吸方式

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          • 不含双酚 A，遵循欧盟规定 10/2011