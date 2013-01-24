轻松储存和哺喂母乳
飞利浦新安怡母乳储存杯 SCF680/04 可将母乳放在冰箱冷藏或冷冻室保存。在吸乳器上安装储存杯，可直接将母乳吸到储存杯中。只需将密封垫更换为奶嘴即可哺喂宝宝。（不提供奶嘴） 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松储存和哺喂母乳
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飞利浦新安怡母乳储存杯 SCF680/04 可将母乳放在冰箱冷藏或冷冻室保存。在吸乳器上安装储存杯，可直接将母乳吸到储存杯中。只需将密封垫更换为奶嘴即可哺喂宝宝。（不提供奶嘴） 查看所有优势
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飞利浦新安怡母乳储存杯 SCF680/04 可将母乳放在冰箱冷藏或冷冻室保存。在吸乳器上安装储存杯，可直接将母乳吸到储存杯中。只需将密封垫更换为奶嘴即可哺喂宝宝。（不提供奶嘴） 查看所有优势
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