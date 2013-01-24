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Philips Avent

新安怡母乳储存杯组

SCF680/04
Avent
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  • 轻松储存和哺喂母乳 轻松储存和哺喂母乳 轻松储存和哺喂母乳
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    Philips Avent 新安怡母乳储存杯组

    SCF680/04

    轻松储存和哺喂母乳

    飞利浦新安怡母乳储存杯 SCF680/04 可将母乳放在冰箱冷藏或冷冻室保存。在吸乳器上安装储存杯，可直接将母乳吸到储存杯中。只需将密封垫更换为奶嘴即可哺喂宝宝。（不提供奶嘴） 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥105.00
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    轻松储存和哺喂母乳

    飞利浦新安怡母乳储存杯 SCF680/04 可将母乳放在冰箱冷藏或冷冻室保存。在吸乳器上安装储存杯，可直接将母乳吸到储存杯中。只需将密封垫更换为奶嘴即可哺喂宝宝。（不提供奶嘴） 查看所有优势

    轻松储存和哺喂母乳

    飞利浦新安怡母乳储存杯 SCF680/04 可将母乳放在冰箱冷藏或冷冻室保存。在吸乳器上安装储存杯，可直接将母乳吸到储存杯中。只需将密封垫更换为奶嘴即可哺喂宝宝。（不提供奶嘴） 查看所有优势

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      轻松储存和哺喂母乳

      无需转移母乳

      • 4 安士 x 4
      所有新安怡奶嘴和软嘴均可使用

      所有新安怡奶嘴和软嘴均可使用

      所有飞利浦新安怡奶嘴和软嘴均可与飞利浦新安怡母乳储存杯一起使用。（未随附奶嘴）。

      直接将母乳吸入储存杯

      直接将母乳吸入储存杯

      可使用飞利浦新安怡吸乳器将母乳直接吸入储存杯

      塞入密封垫以储存母乳

      塞入密封垫以储存母乳

      只需塞入密封垫便可将母乳储存在冰箱或冷冻室。

      只需用新安怡奶嘴替换密封垫

      只需用新安怡奶嘴替换密封垫

      用新安怡奶嘴替换密封垫即可哺喂宝宝 - 无需另外储存母乳。（未随附奶嘴）。

      该奶瓶由不含双酚 A 的材料 PP 制成

      该奶瓶由不含双酚 A 的材料 PP 制成

      技术规格

      • 包装内物品

        母乳储存杯（125 毫升/4 安士）
        4  件
        母乳储存密封垫
        4  件
        螺旋盖
        4  件

      • 设计

        奶瓶设计
        • 易于组装
        • 易于清洗
        • 易于抓握
        • 宽口径
        操作简易
        设计精巧

      • 储存杯系列

        存储
        • 母乳储存杯
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 可藏放在冷冻室
        • 可消毒
        • 可储存在冰箱内
        • 可与飞利浦新安怡系列产品一起使用

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 材料

        不含双酚 A*
        Y

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