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Philips Avent

自然原生系列婴儿奶瓶

SCF693/17
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  • 母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现 母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现 母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现
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    Philips Avent 自然原生系列婴儿奶瓶

    SCF693/17
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    母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

    我们的新奶瓶能够提供给您和宝宝自然原生的奶瓶喂养。奶嘴采用创新的花瓣形设计，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥119.00
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      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      自然原生的吮吸方式

      • 1 个奶瓶
      • 9 安士/260 毫升
      • 慢流量奶嘴
      • 1 个月以上
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      特殊设计的花瓣纹，使得奶嘴柔软、灵活，且不会扁塌

      特殊设计的花瓣纹，使得奶嘴柔软、灵活，且不会扁塌

      奶嘴内的花瓣可增加柔软度和灵活性，不会导致奶嘴扁塌。您的宝宝将会享受到舒服、满足的哺喂。

      先进的防胀气系统，创新式双阀门

      先进的防胀气系统，创新式双阀门

      创新式双阀门设计可通过将空气排到奶瓶中而非宝宝的肚子里，来减少胀气和不适感。

      人体工程学形状，带来理想舒适度

      人体工程学形状，带来理想舒适度

      由于特殊设计的形状，奶瓶易于从任何方向抓握，带来理想舒适度，甚至适合宝宝的小手抓握。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      此奶瓶不含双酚 A*

      此奶瓶不含双酚 A*

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。

      自 1984 年以来，一直受妈妈们信赖

      飞利浦新安怡自 1984 年就开始设计和制造育婴产品，在自然哺育的启发下，这些产品经过大量的研究和临床试验研制而成。

      兼容飞利浦新安怡系列产品

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶兼容飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然原生系列奶瓶仅与自然原生系列奶嘴配合使用。

      提供不同容量

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶提供 4 种容量：2 安士/60 毫升、4 安士/125 毫升、9 安士/260 毫升和 11 安士/330 毫升。所有奶瓶都有单个装和多个装可供选择。

      技术规格

      • 奶瓶

        容量
        9 安士/260 毫升
        材料
        不含双酚 A*

      • 设计

        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径

      • 操作简易

        操作简易
        • 易于组装
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 可在洗碗机和微波炉中使用

      • 功能

        奶嘴
        • 花瓣纹奶嘴，舒适的吮吸
        • 先进的防胀气系统
        • 柔软、灵活的奶嘴
        • 自然原生的吮吸方式
        吮吸
        便于母乳与奶瓶交互喂养

      • 材料

        奶瓶
        • 聚丙烯
        • 不含双酚 A*
        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 包装内物品

        婴儿奶瓶
        1  件

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          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011