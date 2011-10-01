母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现
我们的新奶瓶能够提供给您和宝宝自然原生的奶瓶喂养。奶嘴采用创新的花瓣形设计，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现
我们的新奶瓶能够提供给您和宝宝自然原生的奶瓶喂养。奶嘴采用创新的花瓣形设计，可使宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
奶嘴内的花瓣可增加柔软度和灵活性，不会导致奶嘴扁塌。您的宝宝将会享受到舒服、满足的哺喂。
创新式双阀门设计可通过将空气排到奶瓶中而非宝宝的肚子里，来减少胀气和不适感。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。
由于特殊设计的形状，奶瓶易于从任何方向抓握，带来理想舒适度，甚至适合宝宝的小手抓握。
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶提供 4 种容量：2 安士/60 毫升、4 安士/125 毫升、9 安士/260 毫升和 11 安士/330 毫升。所有奶瓶都有单个装和多个装可供选择。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶兼容飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然原生系列奶瓶仅与自然原生系列奶嘴配合使用。
飞利浦新安怡自 1984 年就开始设计和制造育婴产品，在自然哺育的启发下，这些产品经过大量的研究和临床试验研制而成。
材料
包装内物品
奶瓶
设计
操作简易
功能