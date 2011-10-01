飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent

自然原生系列婴儿奶瓶

SCF696
Avent
Avent
  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
    -{discount-value}

    Philips Avent 自然原生系列婴儿奶瓶

    SCF696

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00
    查找相似产品

    Philips Avent 自然原生系列婴儿奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00
    查找相似产品

    Philips Avent 自然原生系列婴儿奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌带罗纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    相似产品

    See all natural-baby-bottles

      自然的喂养感受

      自然原生的吮吸方式

      • 1 个奶瓶
      • 11 安士/330 毫升
      • 柔软的快流量奶嘴
      • 6 个月以上
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。

      灵活、防扁塌螺纹奶嘴设计

      灵活、防扁塌螺纹奶嘴设计

      奶嘴内的花瓣和螺纹设计，可增加奶嘴柔软度和灵活性，从而确保对于成长阶段的宝宝，奶嘴不会扁塌。

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶适用于飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然原生系列奶瓶仅与自然原生系列奶嘴配合使用。

      此奶瓶不含双酚 A*

      此奶瓶不含双酚 A*

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      柔软光滑的硅橡胶，可适应宝宝不断变化的需求

      柔软光滑的耐咬硅橡胶，专为宝宝不断变化的需求而设计。

      专为宝宝不断变化的需求而设计

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶提供 4 种尺寸和 7 种不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量和奶瓶容量，伴随宝宝成长。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-6 个月
        材料
        不含双酚 A*

      • 设计

        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        婴儿奶瓶
        1  件
        奶瓶
        • 聚丙烯
        • 不含双酚 A*
        奶嘴
        • 不含双酚 A*
        • 硅橡胶

      • 功能

        防胀气阀门
        先进的防胀气系统

      • 操作简易

        奶瓶使用
        • 易于抓握
        • 易于组装
        • 易于清洁

      • 功能

        吮吸
        • 自然原生的吮吸方式
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        奶嘴
        • 独特舒适的花瓣纹
        • 柔软、灵活的奶嘴

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011