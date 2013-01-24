无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生
这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF752/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF752/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势
这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。
所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。
原产地
包装内物品
发育阶段
重量和尺寸