无溢漏阀门让水杯随时随地保持卫生
这款新安怡快流量软嘴杯 SCF754/00 特别适合活泼好动的婴幼儿。学饮杯具有卓越的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。软嘴杯具有翻转顶盖和灵巧的侧夹，可方便地挂在腰带或婴儿车上 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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原产地
包装内物品
发育阶段
重量和尺寸