有助于过渡到成人的饮水方式
这款突破性的飞利浦新安怡啜饮杯 SCF782/15 帮助您的学步期宝宝轻松自如地过渡到成长饮用。唇控式无溢漏阀门，如同成人的杯子，可以围绕杯口边缘饮用。 查看所有优势
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有助于过渡到成人的饮水方式
这款突破性的飞利浦新安怡啜饮杯 SCF782/15 帮助您的学步期宝宝轻松自如地过渡到成长饮用。唇控式无溢漏阀门，如同成人的杯子，可以围绕杯口边缘饮用。 查看所有优势
这款无软嘴杯如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用。
这款无软嘴杯的设计有利于牙齿健康生长。
此款无软嘴杯具有特别的唇控阀，因此儿童口唇贴压到杯口边缘时，液体才会流动。啜饮时，阀门会自动关闭，让您无需担心溅漏或者搞到一团糟。
此学饮杯具有集成式把手，通过其容器或易于使用的把手为您的宝宝提供各类抓握方式。
无论在家或外出时使用，均可持久保持杯子清洁。
这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。
此杯的部件可方便放心地用洗碗机清洗。请拆开杯子并用洗碗机清洗，或用肥皂水手洗。
我们支持儿童走向独立饮用的历程，帮助宝宝从母乳或奶瓶喂养轻松过渡到使用敞口杯。根据医疗保健专业人士的建议，我们的奶嘴、软嘴和硬嘴、吸管和 360° 饮用环的各种不同解决方案根据儿童的成长发育而设计，促进他们新习得的原动力和饮用技能。
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