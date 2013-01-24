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Philips Avent

新安怡迷你搅拌机和喂养套装

SCF860/20
Avent
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    Philips Avent 新安怡迷你搅拌机和喂养套装

    SCF860/20

    搅拌，存储，哺喂

    无论身在何处，您随时可以用飞利浦新安怡迷你搅拌机和哺喂套装为宝宝准备适合其成长阶段的健康食品。该搅拌机尤其适合搅拌水果和熟蔬菜，或谷物、坚果，甚至熟肉。

    官方建议零售价: ￥559.00

    Philips Avent 新安怡迷你搅拌机和喂养套装

    搅拌，存储，哺喂

    无论身在何处，您随时可以用飞利浦新安怡迷你搅拌机和哺喂套装为宝宝准备适合其成长阶段的健康食品。该搅拌机尤其适合搅拌水果和熟蔬菜，或谷物、坚果，甚至熟肉。

    搅拌，存储，哺喂

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    搅拌，存储，哺喂

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      提供适合宝宝成长的食品制作手册

      您可以立即动手制作。食品制作手册将指导您为成长中的宝宝制作健康食品。

      轻松地在家中搅拌和存储

      新鲜、健康、易于自制的婴儿食物。哺喂固体食物的第一步。

      包括迷你搅拌机、湿磨器和存储杯组

      准备：飞利浦新安怡迷你搅拌机和湿磨功能让您能够根据宝宝的喜好轻松制作天然、健康的食品。储存：可以使用稳固、可叠放的杯将食物存放在冰箱或冷冻室中。喂养：无论在家还是外出，您的宝宝都能享受到您准备的新鲜食物。不仅如此，您还可以将食物放在储存杯中用飞利浦新安怡奶瓶/婴儿食物加热器加热。

      技术规格

      • 原产地

        中国
        Y

      • 包装内物品

        迷你搅拌机
        1
        湿磨器
        1
        6（8 安士/240 毫升）  件
        杯盖
        6
        喂食汤匙
        2
        美味食谱
        1

      • 技术规格

        频率
        50 - 60  赫兹
        功率
        220  瓦
        电压
        220 - 240  伏
        容量
        400  毫升
        速度
        1
        电线长度
        160  厘米
        安全分级
        2 级
        颜色/表面
        白色/蓝色

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        250（宽）x 125（高）x 324.5（深）  毫米
        小包装盒中的彩盒数
        4
        产品尺寸
        10（圆形底座）x 29（高）  厘米
        产品重量
        1.26  千克

      • 材料

        不含双酚 A*
        Y

      • 发育阶段

        阶段
        • 6 个月以上
        • 6 至 12 个月

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