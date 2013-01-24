包括迷你搅拌机、湿磨器和存储杯组

准备：飞利浦新安怡迷你搅拌机和湿磨功能让您能够根据宝宝的喜好轻松制作天然、健康的食品。储存：可以使用稳固、可叠放的杯将食物存放在冰箱或冷冻室中。喂养：无论在家还是外出，您的宝宝都能享受到您准备的新鲜食物。不仅如此，您还可以将食物放在储存杯中用飞利浦新安怡奶瓶/婴儿食物加热器加热。