搅拌，存储，哺喂
无论身在何处，您随时可以用飞利浦新安怡迷你搅拌机和哺喂套装为宝宝准备适合其成长阶段的健康食品。该搅拌机尤其适合搅拌水果和熟蔬菜，或谷物、坚果，甚至熟肉。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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原产地
包装内物品
技术规格
重量和尺寸
材料
发育阶段