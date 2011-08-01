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经典系列牙胶

SCF882/01
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  • 适合宝宝幼嫩的小嘴和小手 适合宝宝幼嫩的小嘴和小手 适合宝宝幼嫩的小嘴和小手
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    Avent 经典系列牙胶

    SCF882/01

    适合宝宝幼嫩的小嘴和小手

    飞利浦新安怡经典系列牙胶 SCF882/01 不含双酚 A，用于在不同的长牙阶段按摩宝宝疼痛的牙龈。牙胶采用色彩鲜艳、活泼有趣的设计，完全按照宝宝的双手和牙齿定制，帮助有效舒缓长牙时的不适感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥78.00
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    适合宝宝幼嫩的小嘴和小手

    飞利浦新安怡经典系列牙胶 SCF882/01 不含双酚 A，用于在不同的长牙阶段按摩宝宝疼痛的牙龈。牙胶采用色彩鲜艳、活泼有趣的设计，完全按照宝宝的双手和牙齿定制，帮助有效舒缓长牙时的不适感。 查看所有优势

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      适合宝宝幼嫩的小嘴和小手

      牙胶有助于舒缓长牙时牙部的不适感

      • 第 2 阶段
      • 尖牙牙胶
      用温水可轻松清洁

      用温水可轻松清洁

      此牙胶采用人体工程学设计，可让宝宝握住圆边。这意味着它还易于清洁并且不易卡住。只需用温水冲洗，即可再次使用！

      在后牙长出时，多纹理结构可对牙龈起到清凉舒缓和按摩的作用

      在后牙长出时，多纹理结构可对牙龈起到清凉舒缓和按摩的作用

      本款在冰箱中冷冻的凝胶型牙胶可提供冷却压力来抚慰宝宝长牙时的疼痛。不同的材质可提供不同的压力级别，以满足宝宝的喜好。

      飞利浦新安怡牙胶完全不含双酚 A 和酞酸盐

      飞利浦新安怡牙胶完全不含双酚 A 和酞酸盐

      不含双酚 A – 遵守欧盟标准 2011/8/EU。

      可将牙胶放在冰箱内冷却

      可将牙胶放在冰箱内冷却

      技术规格

      • 原产地

        马来西亚
        阶段
        • 0 至 6 个月
        • 6 至 12 个月

      • 功能

        有助于舒缓长牙时的牙部不适感
        不含双酚 A
        卫生
        色彩丰富，让宝宝乐在其中
        对牙龈起到清凉舒缓和按摩的作用
        适合尖牙

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