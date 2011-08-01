适合宝宝幼嫩的小嘴和小手

新安怡卡通动物形状系列牙胶 SCF892/01 不含双酚 A，用于在不同的长牙阶段按摩宝宝疼痛的牙龈。牙胶采用色彩鲜艳、活泼有趣的设计，完全按照宝宝的双手和牙齿定制，帮助有效舒缓长牙时的不适感。 查看所有优势