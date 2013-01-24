舒适而快速
飞利浦新安怡标准系列手动吸乳器 SCF900/00 可保证舒适而快速的吸乳体验，适合您和您的宝宝的需求。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适而快速
飞利浦新安怡标准系列手动吸乳器 SCF900/00 可保证舒适而快速的吸乳体验，适合您和您的宝宝的需求。
舒适而快速
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舒适而快速
飞利浦新安怡标准系列手动吸乳器 SCF900/00 可保证舒适而快速的吸乳体验，适合您和您的宝宝的需求。
手柄根据人体工程学设计，因此省力、轻松吸乳
吸力强度经优化设计，可确保舒适和高效
飞利浦新安怡软罗纹硅胶奶嘴便于宝宝的嘴贴合和吸吮奶嘴。因此，宝宝可以舒适地吸吮。
飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌
带有存储杯盖，可将吸出的母乳直接存储至冰箱以保持新鲜；吸乳后使用标准口径奶嘴为宝宝哺乳
吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作
原产地
发育阶段
包装内物品
瓶颈大小