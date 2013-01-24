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Philips Avent

手动吸乳器

SCF900/01
Avent
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  • 舒适而快速 舒适而快速 舒适而快速
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    Philips Avent 手动吸乳器

    SCF900/01

    舒适而快速

    飞利浦新安怡标准系列手动吸乳器 SCF900/00 可保证舒适而快速的吸乳体验，适合您和您的宝宝的需求。

    官方建议零售价: ￥259.00
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      经优化设计的吸力强度

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      吸力强度经优化设计，可确保舒适和高效

      柔软罗纹硅胶奶嘴容易吸吮

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      柔软的硅胶花瓣垫

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      飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌

      轻松吸乳、易于存储和方便哺乳

      带有存储杯盖，可将吸出的母乳直接存储至冰箱以保持新鲜；吸乳后使用标准口径奶嘴为宝宝哺乳

      吸力柔和的真空

      吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作

      技术规格

      • 原产地

        中国
        Y

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 包装内物品

        奶瓶架/漏斗盖
        1  件
        柔软新生儿奶嘴
        1  件
        手动吸乳器
        1  件
        母乳储存密封垫
        1  件
        储奶容器（120 毫升/4 安士）
        1  件
        奶嘴上盖和螺旋盖
        1  件

      • 瓶颈大小

        标准口径
        Y

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