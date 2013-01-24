安全且呵护皮肤
由于宝宝的免疫系统不成熟，其脆弱的皮肤不能承受含有过多化学成份的洗涤剂和乳液。新安怡开发了具有舒适配方、中性 PH 值和自然提取物的湿纸巾，可以确保宝宝皮肤得到高度呵护。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
安全且呵护皮肤
由于宝宝的免疫系统不成熟，其脆弱的皮肤不能承受含有过多化学成份的洗涤剂和乳液。新安怡开发了具有舒适配方、中性 PH 值和自然提取物的湿纸巾，可以确保宝宝皮肤得到高度呵护。 查看所有优势
安全且呵护皮肤
由于宝宝的免疫系统不成熟，其脆弱的皮肤不能承受含有过多化学成份的洗涤剂和乳液。新安怡开发了具有舒适配方、中性 PH 值和自然提取物的湿纸巾，可以确保宝宝皮肤得到高度呵护。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
安全且呵护皮肤
由于宝宝的免疫系统不成熟，其脆弱的皮肤不能承受含有过多化学成份的洗涤剂和乳液。新安怡开发了具有舒适配方、中性 PH 值和自然提取物的湿纸巾，可以确保宝宝皮肤得到高度呵护。 查看所有优势