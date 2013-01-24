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Philips AVENT

柔软舒适的臀部湿纸巾

SCF986/02
AVENT
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  • 安全且呵护皮肤 安全且呵护皮肤 安全且呵护皮肤
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    Philips AVENT 柔软舒适的臀部湿纸巾

    SCF986/02

    安全且呵护皮肤

    由于宝宝的免疫系统不成熟，其脆弱的皮肤不能承受含有过多化学成份的洗涤剂和乳液。新安怡开发了具有舒适配方、中性 PH 值和自然提取物的湿纸巾，可以确保宝宝皮肤得到高度呵护。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥24.00
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      均衡的 PH 值与宝宝的皮肤相当

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      安全防腐和低刺激

      安全防腐和低刺激，确保配方安全

      技术规格

      • 原产地

        中国

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

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