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    Avent SCY903/01 Natural baby bottle

    SCY903/01

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    宝宝主动喝奶时，奶嘴会释放出奶水

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    自然吸吮奶嘴与宝宝的自然喂奶节奏相配合，使母乳喂养和奶瓶喂养能够轻松结合。奶嘴具有独特的开口，只有在宝宝主动喝奶时释放奶水。因此，当宝宝暂停吞咽和呼吸时，奶水也会暂停。

    乳房形状的奶嘴，让宝宝自然吮吸

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    宽大、柔软而有弹性的奶嘴设计模仿乳房的形状和触感，帮助宝宝舒适地吮吸和进食。

    找到合适的奶嘴非常重要

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    如果新生儿在整个喂奶过程中一直吃不到足够的奶，或者喂奶困难，请更换流速更高的奶嘴。如果喂奶问题持续存在，请咨询专业医护人员。

    专为减少胀气和不适而设计

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    防胀气阀门的设计可在喂奶时防止空气进入宝宝肚子里，帮助减少胀气和不适。

    防滴漏奶嘴设计可防止奶水溢出和漏奶

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    奶嘴开口的设计只有在宝宝吮吸时才会释放奶水。因此，无论是在家还是外出，您都无需担心漏奶。

    为宝宝选择合适的奶嘴流速

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    每个宝宝的喂奶方式和发育速度都不同。我们设计了一系列不同流速的奶嘴，您可以找到最适合您宝宝的奶嘴，从而满足不同宝宝的需求。所有自然吸吮奶嘴均由柔软的硅胶制成。

    使用简单、清洁方便、快速组装

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    宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

    兼容整个飞利浦新安怡系列产品

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    将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品。

    自然吸吮奶嘴和奶瓶不含双酚 A*

    自然吸吮奶嘴和奶瓶不含双酚 A*

    飞利浦新安怡天然奶瓶和奶嘴均由不含双酚 A 的材料制成。

    保持耐心，静待宝宝适应

    保持耐心，静待宝宝适应

    我们新推出的自然吸吮婴儿奶瓶与自由流速婴儿奶瓶不同。自然吸吮奶瓶更贴合母乳喂养，可能需要尝试几次才能适应。别担心，这很正常。

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