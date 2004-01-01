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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然吸吮奶嘴与宝宝的自然喂奶节奏相配合，使母乳喂养和奶瓶喂养能够轻松结合。奶嘴具有独特的开口，只有在宝宝主动喝奶时释放奶水。因此，当宝宝暂停吞咽和呼吸时，奶水也会暂停。
宽大、柔软而有弹性的奶嘴设计模仿乳房的形状和触感，帮助宝宝舒适地吮吸和进食。
如果新生儿在整个喂奶过程中一直吃不到足够的奶，或者喂奶困难，请更换流速更高的奶嘴。如果喂奶问题持续存在，请咨询专业医护人员。
防胀气阀门的设计可在喂奶时防止空气进入宝宝肚子里，帮助减少胀气和不适。
奶嘴开口的设计只有在宝宝吮吸时才会释放奶水。因此，无论是在家还是外出，您都无需担心漏奶。
每个宝宝的喂奶方式和发育速度都不同。我们设计了一系列不同流速的奶嘴，您可以找到最适合您宝宝的奶嘴，从而满足不同宝宝的需求。所有自然反应奶嘴均由柔软的硅胶制成。
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品。
飞利浦新安怡天然奶瓶和奶嘴均由不含双酚 A 的材料制成。
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