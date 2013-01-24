每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
S5380/04
AT800/16
AT798/16
S5095/58
S5551/27
PT722/15
SW5700/07
S5620/12
S5570/43
S5570/33
S5370/04
S5580/68
S5088/74
PT726/14
SH50 替换刀头与 5000 (S5xxx) 系列剃须刀、6000 (S6xxx) 系列剃须刀和 PowerTouch (PT8xx) 兼容。
实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片可提起并切剃所有须发和残留毛茬 – 只需来回几次。
新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。
1. 通过按下“释放”按钮打开剃须刀；2. 逆时针转动护环以将其取下；3. 取出旧剃须刀头，小心地插入备用刀头；检查剃须刀头是否对齐就位；4. 更换护环并顺时针转动以将其固定；5. 当正确关闭剃须刀头时，您将听到咔哒一声入位。
更换剃须刀头后，您可以通过按住开/关按钮 7 秒钟以上来重置更换提醒。否则，更换提醒将在 9 次连续剃须后自动关闭。
要重新激发理想性能，请每两年更换一次剃须刀头。
剃须刀头
清洁