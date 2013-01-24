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Shaver series 5000

飞利浦5000系列电动剃须刀头

SH50/51
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    Shaver series 5000 飞利浦5000系列电动剃须刀头

    SH50/51

    重置剃须刀，激发新活力

    飞利浦5000系列电动剃须刀头SH50/51，可兼容兼容 5000 系列、6000 系列和 AquaTouch 剃须刀，帮助您实现快速、贴面剃须。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥289.00

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列电动剃须刀头

    重置剃须刀，激发新活力

    飞利浦5000系列电动剃须刀头SH50/51，可兼容兼容 5000 系列、6000 系列和 AquaTouch 剃须刀，帮助您实现快速、贴面剃须。 查看所有优势

    重置剃须刀，激发新活力

    飞利浦5000系列电动剃须刀头SH50/51，可兼容兼容 5000 系列、6000 系列和 AquaTouch 剃须刀，帮助您实现快速、贴面剃须。 查看所有优势

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    重置剃须刀，激发新活力

    飞利浦5000系列电动剃须刀头SH50/51，可兼容兼容 5000 系列、6000 系列和 AquaTouch 剃须刀，帮助您实现快速、贴面剃须。 查看所有优势

    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      重置剃须刀，激发新活力

      每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得优异效果

      • MultiPrecision 刀片
      • 适合 S5000 (S5xxx)
      • 适合 AquaTouch (S5xxx)
      • 适合 S6000 (S6XXX)
      替换刀头，适用于 5000 系列和 6000 系列剃须刀

      替换刀头，适用于 5000 系列和 6000 系列剃须刀

      SH50 替换刀头与 5000 (S5xxx) 系列剃须刀、6000 (S6xxx) 系列剃须刀和 PowerTouch (PT8xx) 兼容。

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片可提起并切剃所有须发和残留毛茬 – 只需来回几次。

      仅需两部即可更换剃须刀头

      仅需两部即可更换剃须刀头

      新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。

      轻松更换剃须刀头

      轻松更换剃须刀头

      1. 通过按下“释放”按钮打开剃须刀；2. 逆时针转动护环以将其取下；3. 取出旧剃须刀头，小心地插入备用刀头；检查剃须刀头是否对齐就位；4. 更换护环并顺时针转动以将其固定；5. 当正确关闭剃须刀头时，您将听到咔哒一声入位。

      更换剃须刀头后，重置剃须刀

      更换剃须刀头后，重置剃须刀

      更换剃须刀头后，您可以通过按住开/关按钮 7 秒钟以上来重置更换提醒。否则，更换提醒将在 9 次连续剃须后自动关闭。

      重置剃须刀，激发新活力

      重置剃须刀，激发新活力

      要重新激发理想性能，请每两年更换一次剃须刀头。

      技术规格

      • 剃须刀头

        适合产品型号
        • 5000 系列剃须刀 (S5xxx)
        • AquaTouch (S5xxx)
        • PowerTouch（PT8xx，PT7xx）
        • AquaTouch（AT8xx，AT7xx）
        • 6000 系列剃须刀 (S6xxx)
        每个包装的剃须刀头数
        3

      • 清洁

        用法
        请使用清洁喷雾剂 HQ110

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